Det mørke, klamme efterårsvejr er over os, og dermed også sæsonen for snottede næser, hoste og ondt i halsen.

Lige nu ligger tusindvis af danskere hjemme under dynen, og ifølge Statens Serum Institut (SSI) er der særligt fem sygdomme, der rammer os for tiden:

Antallet af smittede med covid-19, influenza og RS-virus stiger samtidig med, at stadig flere er ramt af kighoste og kold lungebetændelse.

Sektionsleder hos Statens Serum Institut, Bolette Søborg, siger til TV 2, at sæsonen for luftvejsvirusser for alvor er i gang lige nu.

Prøver af spildevandet viser, at der de seneste syv uger har været en kraftig stigning af antallet af tilfælde med både coronavirus og influenza.

Bolette Søborg understreger dog, at stigningen af covid-tilfælde sker fra et meget lavt udgangspunkt.

SSI peger også på, at sæsonen for den almindelige influenza er startet tidligere end normalt.

Behandlingsmulighederne er forskellige alt efter, hvilken af de fem sygdomme, du er ramt af, forklarer Bolette Søgaard:

»Nogle kan man behandle, andre kan man ikke. Virussygdomme som influenza kan man ikke behandle, men det kan man for eksempel med mycoplasma, der er en bakterie, hvis behandlingen bliver startet tidligt nok.«