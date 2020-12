Det skal snart besluttes, om det populære madmarked Broens Gadekøkken, der ligger på Grønlandske Handels Plads på Christianshavn, fortsat må være der.

Det er dog langt fra alle, der er lige begejstrede for det københavnske madmarked – eller måske snarere gæsterne på stedet – og flere naboer har klaget over blandt andet støj, affald og folk, der tisser alle steder.

Det skriver Politiken.

Det er nu tre år siden, at København Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning gav tilladelse til, at et madmarked kunne indtage pladsen.

Efter det kom frem, at Teknik- og Miljøforvaltningen har indstillet, at Teknik- og Miljøudvalget bør godkende dispensationen, så madmarkedet kan blive på stedet i yderligere tre år, er der dog blevet indsendt flere klager til kommunen fra beboere i området.

En af dem, der er træt af det 'svineri', som gæsterne på stedet efterlader, er Tom Heinemann, som ejer en husbåd i nærheden. Han kritiserer blandt andet toiletforholdene, ligesom han langer ud efter folk for at bruge hele området »som et åbent latrin«:

»Jeg har set tusinder af besøgende urinere på gaden og op ad husene. Jeg har endda måttet spule væggene med vandslager for at lette hørmen. Man kan jo ikke holde ud, at det lugter, som om man bor oven på et pissoir. Og det er ikke kun mænd, der gør det. Det er heller ikke kun tis,« siger han til Politiken.

Ifølge mediet skal beslutningen om, hvorvidt madmarkedet kan få fornyet dispensationen, formentligt tages op den 7. december i Teknik- og Miljøudvalget.