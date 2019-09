Det er svært at gå ned ad en bygade i Danmark uden at støde ind i en gadesælger.

De såkaldte ‘facere’ forsøger at få din kontakt med henblik på at sælge noget til dig eller få dig til at støtte en interesseorganisation.

Men i Herning har kommunen nu taget en drastisk beslutning.

I den midtjyske by har de nemlig besluttet at forbyde kommercielle facere i bybilledet. Det skriver TV MidtVest.

»Det er en træls oplevelse for folk. Facerne stopper ikke, når man afviser. De bliver bare ved med at snakke og følge med en. Det er en eskalerende gene,« siger citychef i Herning, Allan Kristensen, til det jyske medie.

Det betyder dog også, at facere fra interesseorganisationer stadig har lov til at være på gaden.

Men selv de organisationer bliver ikke modtaget populært på gaden.

Det blev bevist i august, da B.T. præsenterede en undersøgelse lavet af YouGov.

Der kunne man se, at selvom 87 procent af de 2000 adspurgte danskere har doneret penge til organisationerne inden for de seneste tre år, så vil de ikke mødes på gaden af dem.

Hele 49 procent går i en bue udenom, hvis de ser en gadesælger på deres vej, og 44 procent synes, at det er irriterende.

Det er kun fem procent af de adspurgte, som mener, at det er en god måde for en organisation at få støtte på.

Ifølge TV MidtVest bliver det også diskuteret i Viborg, om man bør forbyde facerne.

Og tilbage i juni var det også et emne i Aarhus, da Aarhus Kommune og Aarhus Cityforening arbejdede sammen om at finde en løsning.

I stedet for at forbyde det, besluttede de at henvise facerne til 8-10 forskellige zoner.

»Vi er gået ind i det med åbent sind, fordi vi gerne vil prøve, om vi kan noget mere og andet ved at stå på nogle faste steder,« sagde ISOBRO's generaldirektør, Robert Hinnerskov, til B.T.

ISOBRO er indsamlingsorganisationernes brancheorganisation.