Efter to år uden øl og musik i Tusindårsskoven i Odense er Tinderbox klar på en ny omgang festival.

»Vi forventer, at der bliver udsolgt,« siger Brian Nielsen, der er festivalens direktør.

I 2019 – sidste gang festivalen løb af stablen før corona – nåede antallet af festivalgæster næsten op på de 45.000, som festivalen kan bære.

Men efter to år med skiftevis af nedlukninger kan det være, at Tinderbox får fyldt skoven med 45.000 festivalhungrende gæster.

»Vi har solgt bedre end nogensinde før. Vi oplever faktisk det bedste salg af billetter i festivalens levetid.«

Og det er mildest talt en glad Tinderbox-direktør, der ser frem til festivaldagene.

Festivalprogrammet byder blandt andet på Muse, Imagine Dragons, Thomas Helmig og verdensstjernen Mø med det fynske ophav. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Der er ingen tvivl om, at det bliver en forløsning. Det har været en periode primært fyldt med negativ energi.«

»Der har været diskussioner om kompensationer, og det har bare været en udfordrende tid. Man skal sikre ens skib, at det kan sejle igen. Så det er klart, at det er en befrielse. Endelig er vi tilbage,« siger Brian Nielsen.

Men på trods af at glæden over at vende tilbage til en festival, der ikke står i coronaens tegn, så har verdenssituationen også medført lidt problemer for Tinderbox.

»Men der er selvfølgelig stadig udfordringer på grund af de ting, der sker i vores verden. Det er på grund af krigen i Ukraine, at vi er udfordret på vores leverancer.«

»Et eksempel er mel og oliebaserede produkter, som der er mangel på, så vi bruger ekstra meget tid på, at vi sikrer os, at alle leverancer kan leveres. Vi holder øje med det hele i disse tider,« siger Brian Nielsen.

Tinderbox slår dørene op 23. juni til 25. juni.