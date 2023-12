'Umiddelbart må det være en underlig fornemmelse at danse om et juletræ, som man ikke har betalt for'.

Med de ord gik Ulrik Steen på Facebook og skrev et opslag.

Danskerne er nemlig i fuld gang med at skaffe juletræer frem mod 24. december – men det er ikke alle, der vælger at betale for det.

Det beretter flere, som har standere, hvor man kan købe et juletræ.

En af dem er Ulrik Steen, der driver Bakkens juletræer i Agersted i Nordjylland.

»Kort fortalt så er vi en selvbetjeningsvirksomhed, da vi går på arbejde. Så det er en hobby for os. Vi fælder træer og stiller dem ud i vores salgsbod.«

»Men vi kan jo så se, at der ikke er kommet indtægter for alle træer. Vi ved jo, hvor mange der står – og hvor meget vi får ind.«

Ulrik Steen forklarer, at de første tyverier begyndte i november.

Siden har man fået stjålet op mod 15 træer.

Også Thorslund Juletræer i Brønderslev oplever det samme. Natten til tirsdag fik de stjålet godt og vel 17 træer, skriver TV 2 Nord.

Ifølge Foreningen Danske Juletræer er det da også et landsdækkende problem. Foreningen melder, at der bliver stjålet 50.000 juletræer hvert år på landsplan, skriver mediet.

»Det kom virkelig bag på mig,« siger Ulrik Steen til de tal.

Han har dog ikke valgt at politianmelde det.

»Det kan ikke betale sig. Politiet har rigeligt andet at se til. Og vi overlever nok.«

»Det er et større irritationsmoment end et økonomisk problem,« siger han.

I stedet valgte Ulrik Steen at gå til tasterne på Facebook og skrive om tyverierne i det førnævnte opslag.

»Det har faktisk hjulpet. Vi forsøgte at tale lidt ind til folks dårlige samvittighed, og så har vi sat prisen ned til 100 kroner per styk.«

»Så det i hvert fald ikke er økonomien, der holder folk fra at betale.«