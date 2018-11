Har du nogensinde set en rytterstatue med julekugler, gran og guirlander? Næppe.

Tager du til nordjyske Aars i løbet af december, kan du imidlertid opleve egnens mest kendte kunstværk iklædt julestads.

Byens handelsstandsforening har nemlig hængt lyskæder op på den verdensberømte danske kunstner Per Kirkebys værk 'Muren' fra 1995. Og det vækker harme.

»Jeg er helt sikker på, at Per Kirkeby ville hade det.«

Det siger tidligere borgmester i Aars, Per Nørgaard (V), til ugeavisen aars.dk om den pynt, som byens handelsstandsforening har sat op på Kirkebys værk, som står centralt i byen på Kimbrertorvet.

Nørgaard fortæller, at han personligt lovede Kirkeby at passe på hans værk.

Derfor har han skrevet til samtlige byrådsmedlemmer for at få lysene fjernet.

Sidste år blev den lille himmerlandske købstad kendt som byen med Danmarks grimmeste juletræ.

Og nu skaber juleudsmykningen i byen igen voldsom debat.

»Hvis vi taler om et kunstværk af en anerkendt kunstner som Per Kirkeby, så går man ikke ind og borer noget ind i det. Det gør man ikke. Man sætter ikke en rød næse på et kunstværk,« siger Uffe Bro til DR Nordjylland.

Han er byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Vesthimmerlands Kommune, og altså ikke enige med en del af sine politiske kolleger om sagen.

Aars Handelsstandsforening har nemlig fået tilladelse til juleudsmykningen af kommunens Byg, Plan og Udvikling og Vejafdelingen.

Formanden for Himmerlands Kunstmuseum, Palle Rønde Møller, siger til DR, at det må være amatører, der har godkendt lyskæderne.

I Handelsstandsforeningen mener formand Mogens Kristensen til gengæld, at det passer fint med julelys på det berømte værk.

»Vi har respekt for 'Muren', men kunst må heller ikke blive begrænsende. Og vi vil gerne give borgerne en følelse af, at Aars er en juleby,« siger han til tv-stationen.