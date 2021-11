Julefrokostsæsonen er over os, men coronasmitten får stadig nogle til at lade snapsen forblive uåbnet og danseskoene i klædeskabet.

Det kan Skagen Fiskerestaurant på Budolfi Plads i Aalborg godt mærke.

»Vi har heldigvis ikke fået nogen aflysninger, men vi har til gengæld ikke fået fyldt op af bookinger. Det er selvfølgelig en undren, at der er rimelig god plads endnu,« fortæller Anne-Sophie Mikkelsen, der er manager for restauranten, og tilføjer:

»Vi har kun cirka 50 procent belægning lige nu.«

Det er ikke det niveau, Anne-Sophie Mikkelsen havde regnet med, de ville ligge på.

»Julefrokostsæsonen starter jo den her weekend, så det er jo ikke super godt. Jeg havde nok tænkt, at der ville være 75-80 procents belægning nu. Vi har for eksempel også et musikarrangement i næste weekend med Jørgen de Mylius, et godt program med stor julebuffet, og det er ikke udsolgt endnu. Det undrer mig,« siger hun.

Men selvom det undrer manageren, kan hun alligevel spotte et mønster, der kan have med den tomme kalender at gøre.

»Hver gang smitten stiger i Aalborg, har vi kunnet mærke det. Weekenderne går ned, og vores hverdagsfrokost er næsten ikke-eksisterende. Det kunne vi mærke med det samme, medierne begyndte at skrive, at smitten var høj,« fortæller hun.

Det mønster begyndte for godt tre uger siden og afspejler ingenlunde den sommer, restauranten havde, hvor det bugnede af besøgende.

Anne-Sophie Mikkelsen håber, at genindførelsen af coronapasset vil gøre, at folk i højere grad kommer til at tur tage til julefrokost.

»Jeg håber, at coronapasset får en positiv indvirkning, fordi folk bliver mere trygge ved at besøge restauranterne, når alle er vaccineret eller testet. Men det er selvfølgelig svært at spå om,« afslutter hun.