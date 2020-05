»Jeg er typen, der klipper mit sygesikringsbevis i fire stykker og smider det i fire forskellige skraldespande, så jeg har det virkelig ikke godt med det her.«

Sådan lyder det fra 29-årige Thea Østergaard fra Roskilde.

Hun købte i begyndelsen af maj en spritny iPhone XS gennem Call Me. Telefonen blev et par dage senere leveret til Føtex i butikscenteret Ro's Torv, fordi Thea ikke var hjemme, da PostNord kom forbi.

Den 9. maj tikkede der så pludselig en sms-besked ind hos hende fra PostNord.

'Din pakke er nu blevet udleveret', stod der i beskeden, som i den grad undrede den 29-årige roskildenser, da hun befandt sig derhjemme og derfor ikke havde hentet sin nye telefon.

Hun gik derfor ned i Føtex, som fortalte hende, at hendes pakke var blevet udleveret til en person, som både fremviste ID samt pakkenummeret på pakken.

»Det forstår jeg simpelthen ikke, for jeg er en meget påpasselig person, så jeg er ret sikker på, at der ikke er nogen, som har mine private oplysninger,« siger Thea.

Føtex oplyste hende efterfølgende, at de ville følge op på sagen, men efter fem dages ventetid uden videre informationer valgte Thea at kontakte Salling Group, som står bag Føtex-kæden.

Det er sygt. Jeg kan slet ikke forstå, at det kan foregå Thea Østergaard

Her bliver episoden taget yderst seriøst, fortæller Thea, og koncernen opfordrede hende til at anmelde sagen og tilbød samtidig at videreformidle videoen til politiet.

Thea har derfor nu politianmeldt sagen - B.T. har set anmeldelsen - men hun undrer sig stadig over, at 'alle tilsyneladende kan hente ens pakke'.

»Det er sygt. Jeg kan slet ikke forstå, at det kan foregå,« siger hun og fortsætter:

»Jeg undrer mig over, at det tilsyneladende er så nemt at slippe afsted med at hente en andens pakke, for jeg er så forsigtig en person, at jeg umuligt kan tro, at der er nogen, som har fået fingre i mit cpr-nummer.«

Thea frygter især, at fejlen sker markant oftere i denne corona-tid, hvor udleveringen af pakker sker uden fysisk kontakt.

Det betyder nemlig, at det ikke er nødvendigt for kunder at skrive under, når de modtager deres pakke, da postbuddet eller personalet kan nøjes med selv at skrive under med en særlig covid-19-underskrift.

Thea Østergaard har været i kontakt med Call Me, som har oplyst hende, at de ikke vil trække de 6.000 kroner, som telefonen kostede.

»Mit budskab for at stå frem er ikke vrede, men at man ikke kan føle sig tryg ved at få pakker,« siger hun.

Teleselskab: 'Ikke et ukendt fænomen'

B.T. har været i kontakt med teleselskabet, der bekræfter, at de kender til den konkrete sag. Mads Houe, der er pressechef hos Telia, som ejer Call Me, fortæller endvidere, at sagen ikke er usædvanlig.

»Det er ikke et ukendt fænomen for os. Det er noget, vi oplever fra tid til anden,« siger han og fortsætter:

»Vi har set en stigende tendens med pakker, der bliver udleveret til de forkerte, i forbindelse med coronanedlukningen, hvor en del fysisk handel er flyttet over på nettet.«

Mads Houe fortæller yderligere, at den stigende tendens har medført, at teleselskabet i øjeblikket analyserer problemet nærmere.

»Vi er dialog med PostNord, da det typisk er dem, der står for fejludleveringen, og det derfor ikke er et problem, vi selv kan løse alene.«

Han opfordrer kunder til at kontakte både PostNord og virksomheden, hvis de oplever, at deres pakke bliver udleveret til en anden person.

Salling Groups presseafdeling bekræfter sagen over for B.T. og oplyser, at de af PostNord har fået oplyst, at der i øjeblikket er problemer med en person på Sjælland, som henter andres postpakker ved hjælp af falske fuldmagter.

'Ifølge PostNords regler kan man hente en andens post ved at fremvise en fuldmagt. Vi er meget påpasselige med at følgende producere i vores posthuse, og også i tilfældet her har vi fulgt gældende procedurer,' lyder det fra koncernen.

Det siger PostNord

Salling Group henviser til PostNord for yderligere kommentarer i sagen.

B.T. har været i kontakt med PostNord, som bekræfter problemet.

»Det er korrekt, at der har været nogle svindlere på spil, som desværre har haft held med at få udleveret pakker, som de ikke skulle have,« siger Helle Nielsen, chef for retail hos PostNord.

»Det er meget begrænset, hvad de har haft held med at få udleveret, men vi tager det selvfølgelig dybt alvorligt, og det er super ærgerligt for de kunder, det går ud over,« fortsætter hun.

Hun fortæller, at der er anmeldt episoder over hele landet, og at PostNord er i tæt kontakt med politiet.

»Vi har indskærpet reglerne for udleveringsstederne, og vi kigger på, om der er brug for yderligere tiltag, ligesom vi er i tæt kontakt med politiet om sagen,« siger Helle Nielsen og fortsætter:

»Men det er som sagt heldigvis meget begrænset, og vi har også eksempler på, at de er blevet afvist flere steder, så vores tiltag ser ud til at virke.«

Helle Nielsen opfordrer alle, der oplever, at deres pakke bliver udleveret til en anden, til at kontakte PostNords kundeservice hurtigst muligt.