Sneen er væltet ned i det nordjyske – og det mærker man i den lokale Føtex-forretning.

I løbet af mandagen – inden snestormen ramte – væltede det ind med kunder, som for alvor fyldte indkøbskurve og -vogne til randen, skriver TV 2 Nord.

Morten Kjær, varehuschef hos Føtex, bekræfter over for B.T.:

»For en gangs skyld har folk virkelig hørt efter og er kommet ud af busken. I går var vi fuldstændig ribbet for brød og mælk, og vi har solgt rigtig mange varer, særligt pålæg.«

»Folk har virkelig købt ind til, at de skulle hygge sig.«

Ifølge Morten Kjær skyldes det uden tvivl snestormen, som særligt hærger i Nordjylland.

»100 procent! Det har vi kunnet mærket, og det er også det, folk har sagt. Så der har været knald på. Vi kunne godt varsle snestorm lidt oftere,« griner den nordjyske varehuschef og tilføjer, at folk har panikket lidt over den varslede storm.

Morten Kjær anslår, at Hjørring i øjeblikket er dækket af 25 centimeter sne. Desuden ligger temperaturen omkring frysepunktet. Det har også givet udfordringer fra morgenstunden.

»Vi har haft et par lastbiler med varer, som har siddet fast, så vi har været ude at skubbe et par gange. Og så har vi været ude med salt og skovle.«

»Lige nu vælter vi heller ikke rundt i kunder. De folk, som var her i går, kommer nok ikke i dag.«

Store dele af Nordjylland er i øjeblikket dækket af sne. Flere skoler holder lukket, og Nordjyllands Trafikselskab har opfordret til, at de, der kan, arbejder hjemme.

