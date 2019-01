Bjarne Larsen fra Fredericia opdagede på vej hjem fra en hofteoperation i Randers, at der var gået hul i cowboybuksen. Han holdt derfor ind ved Føtex for at købe et nyt par.

»Da jeg var dårligt gående, fik jeg hjælp til at komme ind i butikken af ung mand,« fortæller han.

Den unge mand skulle - ifølge Bjarne Larsens egen forklaring - have bedt to kvindelige kolleger om at overtage ekspederingen for at hjælpe ham med at finde et par nye bukser.

Den ene bar tørklæde. Og det ville Bjarne Larsen ikke være med til.

»Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal påduttes nogen religion, når jeg handler ind,« siger han.

I Føtex’ medarbejderhåndbog står der ellers: ’Det er tilladt at bære hovedbeklædning, hvis hovedbeklædningen følger af en religion, der er godkendt som trossamfund.’

Man har jo heller ikke en rocker med rygmærke siddende ved kassen

Men den køber Bjarne Larsen ikke så let.

»Hun må have, hvilken religion hun vil. Jeg forholder mig ikke til farve eller skostørrelse. Det, jeg forholder mig til, er, at hun reklamerer,« fastholder han.

Men det er hovedsaligt islam, der er problemet, når man spørger Bjarne Larsen, om han vil have samme kvababbelser ved at lade sig betjene af en medarbejder med et kors om halsen.

Bjarne Larsen ændrede ikke sin tørklæde-holdning i Føtex i Randers.

Bør Føtex forlange af deres medarbejdere, at de ikke bærer tørklæde i arbejdstiden?

Og det gjorde, at den 62-årige fredericianer blev bedt om at forlade butikken, såfremt han ikke kunne affinde sig med at lade sig betjene af en kvinde med tørklæde.

Det kunne han ikke. Bjarne Larsen forlod butikken – uden nye cowboybukser.

I dag ærgrer han sig over varehusets mangel på forståelse.

»Hun må tro lige, hvad pokker hun vil, men jeg synes ikke, man skal reklamere for det – det er noget, som hører privatsfæren til,« mener han og giver et eksempel:

»Hun stod som en reklamesøjle for en given religion og en ideologi. Man har jo heller ikke en rocker med rygmærke siddende ved kassen.«

Han fastholder, at han intet har imod religionen islam – eller andre religioner. Men at religioner ikke bør luftes i det offentlige rum.

Varehuschefen Rolf Hansen siger til Randers Amtsavis:

»Hvis vi begynder at skelne mellem dem med tørklæde og dem uden tørklæde, så får de jo aldrig nogen chance for at blive integreret. (…) Her er de lige så velkomne som alle andre medarbejdere. Så længe de passer deres job her, og det gør hun til topkarakter,« understreger Rolf Hansen.

Salling Group, som ejer Føtex, giver et skriftligt svar på episoden.

’I 2013 ændrede vi vores beklædningsreglement (…) Ved samme lejlighed blev der udviklet et tørklæde til hver af vores kæder, som kan bæres som en del af arbejdsbeklædningen.'