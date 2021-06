Fyn får sin første Føtex Food 3. juni.

Det skriver mediet daglivarehandlen.dk.

Nicolai Stærke, der bor i Odense, skal lede butikken.

Han får æren af at klippe det røde bånd sammen med Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel klokken 7.

Stærke kommer fra et job som varehuschef i Føtex i Sønderborg. Derudover har han været sektionschef i Bilka i Kolding.

I modsætning til en normal Føtex har en Føtex Food næsten kun madvarer.

Det bliver Føtex-kædens 107. butik.

Forrige gang, der åbnede en Føtex, var det i DR Byen. Her forklarede direktør Anja Madsen strategien.

»Vi er ved at lægge sidste hånd på en ny strategi for Føtex.«

»Den indeholder blandt andet overvejelser om, hvor der kunne være mulighed for at åbne nye Føtex-butikker, og samtidig kigger vi meget på, hvilken størrelse der er optimal for butikkerne,« sagde hun.