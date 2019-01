Butikschefen i en Føtex Food-forretning på Vesterbro har fået nok.

Gennem længere tid har butikken været udsat for mange butikstyverier - og for chikane fra en psykisk syg mand.

Han har hængt cykler op i butikkens skilt, besørget foran butikken, kastet affaldsspande mod facaden og hældt maling på en medarbejder.

De varer, tyvene særligt går efter, er nu forsynet med alarmer eller placeret bag kassen, og det sætter personalet på prøve.

»Medarbejderne føler sig ikke altid trygge ved at gå på arbejde. Det betyder, at vi bruger meget tid på dem for at sikre os, at de er okay,« siger butikschefen i Føtex Food på Mathæusgade på Vesterbro, Magnus Psilander.

Han har meldt episoderne til politiet, som tager henvendelserne seriøst, men efter noget tid kommer de samme personer igen. Det gælder ikke mindst den psysisk syge mand.

»Når han bliver taget, er han tilbage igen ugen efter. Sådan har det stået på i over et halvt år.«.

B.T. besøger Føtex Food sammen med to lokalt valgte folketingsmedlemmer for at høre, hvad de vil stille op. Også en Netto, der ligger overfor, og en SuperBrugsen rundt om hjørnet oplever mange butikstyverier. Herfra lyder meldingen dog, at omfanget er til at håndtere.

Jan E. Jørgensen (V), der sidder i Folketingets retsudvalg, forklarer, at regeringen allerede har fået ny lovgivning på plads, som dog endnu ikke er trådt i kraft.

»Vi har sat straffen markant i vejret, gjort det lettere at udvise butikstyve, og så sørger vi for, at hælerne virkelig får kærligheden at føle,« siger han.

Det lader Peter Skaarup (DF), formand for Folketingets retsudvalg, sig ikke spise af med.

»Jeg synes, det er rigtig kritisk, faktisk katastrofalt. Hvis man oplever, at straffen er nærmest ingenting, kan det betale sig at stjæle. Det skal det ikke kunne. Derfor er vi nødt til at bede justitsministeren om at sørge for hårdere straffe,« siger han.

Jan E. Jørgensen (V) og Peter Skaarup (DF) er ikke helt enige om, hvordan man skal dæmme op for de mange butikstyverier.

Ifølge Jan E. Jørgensen adresserer regeringen allerede problemet i form af ny lovgivning, der ikke er trådt i kraft endnu. Man kunne også vente og se?

»Der har været en del snak, men der har været for meget snak og for lidt handling. Der er brug for handling, hvis vi skal hjælpe butiksejere og kunder. Vi er nødt til at sørge for, at de mennesker kommer væk fra butikkerne.«

Dansk Folkeparti ser gerne, at tyvene ender i fængsel. Det vil virke afskrækkende, mener Peter Skaarup.

Regeringen har allerede indført mulighed for, at butikker via politiet kan dele overvågningsvideoer, men det er ikke nok for Dansk Folkeparti.

Føtex Food har låst champagnen inde i et skab - men det var desværre ikke nok til at hindre tyverier. Et par mænd klippede hængelåsen over og fyldte tasken med de dyre dråber.

»Hvis man er kriminel og gang på gang laver kriminalitet, må man vænne sig til, at en video med det, man laver, kan blive vist i det offentlige rum. Det kan give en masse tips til politiet. Det giver ingen tips, at butikkerne deler video internt,« siger Peter Skaarup.

Men det siger Venstre nej til.

»Jeg synes ikke, man skal smide videobilleder ud af en knægt, der snupper en Mars-bar,« siger Jan E. Jørgensen.

For butikschef Magnus Psilander har situationen givet anledning til personlige overvejelser.

»Jeg har overvejet, om jeg skulle finde en anden butik at være i. Men jeg har gode kolleger, og det er generelt en god butik med flinke kunder. Så jeg rykker ingen steder.«