»Jeg synes, det er usmageligt, at Føtex går over på den anden side af centergangen og dækker min forretning til med paller og sætter skilte op på min facade.«

Sådan fortæller Jørgen Blume Jørgensen, der ejer Ballerup Guld og Sølv.

Føtex i Ballerup Centret havde nemlig udnyttet, at Jørgen Blume Jørgensens forretning – samt de andre naboforretninger til Føtex – er lukket ned. Derfor havde Føtex udnyttet pladsen til at stille paller og varer op, samt klistret skilte med priser på facaderne.

»Det ser trist ud. Det ligner jo, at man kan købe min forretning for 100 kroner. Det er jo svært nok i forvejen.« fortæller Jørgen Blume Jørgensen, hvis forretning har været lukket siden midten af december.

Og han er langt fra den eneste, som synes, det er et mærkeligt signal, som Føtex har sendt. Et Facebook-opslag, som Jørgen Blume Jørgensen har lavet, er blevet delt vidt og bredt og en af kommentarerne lyder:

'Hold da kæft, hvor er det noget svineri. Føtex skulle skamme sig!' En anden skriver: 'Det er virkelig dårlig stil af Føtex, og du sender dem vel en regning på lejet areal.'

Også Ronni Donnerstag Møllbach, der ejer tøjforretningen Mr. Møllbach, der er nabo til Jørgen Blume Jørgensens forretning, er forarget. Her valgte Føtex nemlig at sætte stativer med tøj op:

»Jeg synes, det er grænseoverskridende at sætte tøj foran en tøjbutik. De gnider salt i såret. De træder på os andre erhvervsdrivende!« fortæller Ronni Donnerstag Møllbach.

Ifølge Føtex, så var der indgået aftaler med Ballerup Centret, som havde givet tilladelse til, at supermarkedet måtte fylde ud på centergangen. Og Jørgen Blume Jørgensen kan da også godt forstå Føtex:

»Jeg kan godt forstå, at Føtex driver deres butik så godt som muligt, men de går altså for tæt på nu,« lyder det.

For ham gør det ikke den store forskel, om Føtex bruger arealet eller ej, men det tydeliggør en uretfærdighed:

»Det er et underligt system. Nogle forretninger, som Føtex og Bilka, må det hele, mens vi andre intet må. Det bliver meget tydeligt her. Systemet er uretfærdigt, det er lidt at tisse på folk,« lyder det.

Hos Salling Group er man helt enig i, at situationen har været helt forkert.

»Den adfærd fra Føtex i Ballerup er på ingen måde i orden. Jeg kan godt forstå det opfattes som respektløst. Der er taget hånd om det,« skriver Per Bank, der er direktør i Salling Group på Twitter.

Kasper Reggelsen, der er kommunikationschef hos Føtex, fortæller, at varerne er væk:

»Det blev fjernet kl.18.00 i dag. Der er tale om et misforstået lokalt initiativ, som er stoppet. Vi sender et memo ud til alle forretninger om, at det her ikke må ske.«

Og det er ifølge Ronni Donnerstag Møllbach også på sin plads:

»Jeg kunne forstå, hvis det var på grund af pladsmangel og restriktioner, måske fordi kunderne ikke kunne færdes rundt ansvarligt, men det er bare ikke tilfældet her. Så mange kommer ikke i Ballerup Centret.«