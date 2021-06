»Det føltes, som om jeg fik et reb om halsen og var ved at blive kvalt.«

Tilbage i 2008 sad i dag 48-årige Sofiia Matine Toft fra Vordingborg i sin bil. Pludselig kunne hun bare ikke mere.

Hun arbejdede på det tidspunkt som fængselsbetjent i Herstedvester Fængsel. Et job, som bød på voldelige overfald fra indsatte, trusler, magtanvendelse mod oprørte indsatte, hylende alarmer og en indsat, som hun fandt død i cellen efter et selvmord.

»Jeg gik til lægen, og min læge sagde, at jeg havde stress.«

Herstedvester Fængsel i Albertslund. Foto: Mads Claus Rasmussen

Men det var værre. Senere fik hun diagnosen PTSD. Det var umuligt for hende at passe et arbejde, og i 2010 blev hun tilkendt førtidspension.

»Det har været svært for mig at acceptere, for jeg var sindssyg glad for mit arbejde. Men jeg havde det så dårligt, at min sagsbehandler fra kommunen måtte køre hjem til mig, for jeg kunne ikke komme derind,« siger Sofiia Matine Toft og tilføjer:

»Jeg ville ikke pensioneres. Jeg ville ikke være førtidspensionist, men heldigvis lyttede jeg til min sagsbehandler, der sagde, at nu fik jeg førtidspension, og så kunne vi snakkes ved om fem års tid og så se, hvordan det gik.«

Langsomt, meget langsomt fik Sofiia Matine Toft det lidt bedre.

Sofiia Matine Toft, 48 år og fra Vordingborg. Foto: Privat foto

»De første fem-seks år efter 2008 kan jeg nærmest ikke huske. Jeg havde brug for tid til at få hjælp fra psykologer og psykiatere. Jeg var ved at opgive flere gange, men jeg ville ikke give op.«

I 2018 fik hun fjernet skjoldbruskkirtlen i halsen i et kræftpakkeforløb. Det blev et vendepunkt.

»Jeg lå på Rigshospitalet. Jeg tænkte, at hvis jeg overlever det her, så vil jeg gøre alt for at få mit ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet opfyldt. Jeg ville gøre alt for at komme ud og få kolleger igen og føle, at jeg var noget værd.«

Sofiia Matine Toft tog sagen i egen hånd og lavede en liste over job, hun godt kunne tænke sig. Ikke på fuld tid, men et fleksjob, hun ville kunne klare.

Det skulle være noget med mennesker og kundekontakt, og øverst på listen skrev hun navnet på den lokale optiker. Hendes daværende hjemkommune, Faxe Kommune, syntes, det var alletiders, at hun selv havde taget initiativ til at gå på jagt efter et fleksjob.

»Jeg startede bilen. Jeg kørte de 450 meter hen til optikeren, som var den første på listen, og spurgte, om hun måske kunne bruge mig, og hun sagde ja.«

Det er her, miseren om de 14.277 kroner tager sin begyndelse. Sofiia Matine Tofft spurgte sin sagsbehandler i kommunen, om der var noget, hun skulle være opmærksom på, når hun nu satte sin førtidspension i bero for at overgå til fleksjob på 11,5-13,5 timer om ugen med start i august 2019.

Nej, det var der ikke, lød svaret fra kommunen.

Men det var der.

For i efteråret 2020 fik hun pludselig en regning på 14.277 kroner fra Udbetaling Danmark.

Hendes løn for august-december 2019 blev nemlig modregnet i førtidspensionen for 2019, og derfor stod hun nu med en regning i hånden, som hun stadig afdrager på.

»Jeg kan godt forstå, at man ikke skal have for meget. Men jeg har ikke haft en jordisk chance for at finde ud af det her. Det, jeg har tjent, må jeg nu betale tilbage. Jeg synes, det er forkert, at man straffer folk på den her måde.«

Hvis hun i stedet var startet hos optikeren 1. januar 2020, ville der ikke være sket modregning, for så havde hun ikke modtaget førtidspension i det nye kalenderår, som reglerne er indrettet efter.

Sofiia Matine Tofft kalder det 'hul i hovedet', at en førtidspensionist, der selv kan skaffe sig et fleksjob, skal spekulere i at udskyde jobstart til 1. januar i et givent år for at undgå en stor efteropkrævning.

»Gennem næsten ti år har jeg kæmpet for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Og så kan det altså ikke være rigtigt, at lovgivningen lægger snubletråde ud for folk, der gerne vil arbejde og bidrage,« siger hun.

»Reglerne modarbejder jo førtidspensionisters incitament til at forsøge at få et fleksjob. Jeg vil fandeme ikke betale for at gå på arbejde. Det er for tåbeligt.«

Faxe Kommune erkender over for TV 2 Øst, der også har bragt historien om Sofiia Matine Tofft, at den ikke har vejledt hende godt nok om modregningsreglerne.

Sofiia Matine Tofft opfordrer politikerne på Christiansborg til at få lavet reglerne om i en fart. Om ikke for hendes skyld så for andre førtidspensionister, der genvinder evnen helt eller delvist til at passe et arbejde.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). Foto: Mads Claus Rasmussen

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard skriver i en mail til B.T.:

»Det er glædeligt, at der er borgere, der ønsker at stoppe deres pension og tage arbejde, fordi de har fået det bedre. Og det skal beskæftigelsessystemet naturligvis bidrage til at understøtte bedst muligt.«

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er ved at se nærmere på problematikken, oplyser ministeren.

»Hvis det viser sig, at praksis på området er i uoverensstemmelse med intentionerne, vil jeg selvfølgelig se nærmere på det,« skriver Peter Hummelgaard.

Sofiia Matine Toft forlod jobbet hos optikeren i 2020, da hun blev ramt af ny sygdom.

I dag arbejder hun som frivillig nogle få timer om ugen i det lokale motionscenter i Vordingborg og modtager igen førtidspension.

»Den dag, de laver reglerne om, vil jeg måske forsøge at komme tilbage i fleksjob igen,« siger hun.