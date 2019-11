Når danskerne skal prøve kræfter med de populære el-løbehjul denne vinter, risikerer det at blive det rene 'bambi på glatis'.

De små hjul og den høje hastighed er nemlig langtfra optimale til sne og glatte veje. Og det skaber bekymring og frygt for flere alvorlige ulykker. Hos Rådet for Sikker Trafik fortæller chefkonsulent Pernille Ehlers, at 'det kan være rigtig farligt'.

»Jeg forestiller mig, at det bliver meget svært at styre el-løbehjulene, når det er glat.«

Denne vinter er første gang, at el-løbehjulene kører i Danmark.

Regler for el-løbehjul Du skal være fyldt 15 år (Nogle udlejningsfirmaer kræver 18 år).

Du skal følge cykelreglerne. Dvs. du skal køre på cykelstien, hvis der er cykelsti, og følge cyklistsignaler og -skiltning..

Du må ikke køre på fortovet, på gangstier eller i fodgængerfelter.

Du skal give tegn ved sving og stop.

Der må kun være én person på løbehjulet.

Du skal køre med lys på hele døgnet.

Promillegrænsen er 0,5, og der er nulgrænse for ulovlige stoffer. KILDE: Rådet for Sikker Trafik

Selskaberne bag vil holde øje med ændringer i vejret, så de kan advare deres brugere, men ifølge Pernille Ehlers er løbehjulene i bund og grund ikke lavet til sne og isglatte veje.

»De har små hjul, og de er følsomme over for huller og ujævnheder i vejen, som man ikke kan se, hvis det har sneet,« siger hun.

Af den grund følger også en større risiko for ulykker med løbehjulene end med eksempelvis cykler.

Helt op til 10 gange større, vurderer Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital, der i gennemsnit ser 10 skader om måneden i forbindelse med el-løbehjul.

Hos forsikringsselskabet Tryg ser man generelt ikke positivt på de eldrevne løbehjul. I vintervejr er situationen kun mere alvorlig.

»Vi frygter stadig, at der vil ske ulykker med fatal udgang, hvis der ikke reguleres på området – og vintervejret gør ikke vores bekymring mindre,« udtaler Charlotte Dietzer, der er skadechef i Tryg.

Ligesom Rådet for Sikker Trafik mener hun, at vinterperioden vil øge risikoen for ulykker på el-løbehjul, som der har været over 100 af i københavnsområdet, siden de blev lovlige i januar.

»Det er jo et helt nyt transportmiddel, som danskerne har langt mindre erfaring med at køre på end fx cykel – ikke mindst i vintervejret.«

Selvom det er helt nyt for danskerne med el-løbehjul i vintervejr, så har selskaberne bag erfaringer fra andre lande.

Hos en af de største udbydere i Danmark lyder meldingen, at man trods sne, frostgrader og stormvejr holder byen kørende.

»Vi oplever, at efterspørgslen stadig er høj om vinteren, og der har generelt været meget få dage, hvor vi har gjort alle løbehjul inaktive på grund af dårligt vejr,« siger Erik André, der er landechef i VOI.

Man tager dog en række forholdsregler og indfører flere tiltag for at forhindre problemer i det potentielt dårlige og farlige vejr.

Der indføres Slow Speed Zones i områder, hvor det kan forventes, at sne bliver liggende længere end andre steder.

Alle el-løbehjul fra VOI bliver udstyret med vinterdæk, der har bedre vejgreb.

Ved varsling om kraftigt snefald vil VOI deaktivere og fjerne alle el-løbehjul fra gaden.

Én ting er vintervejret. Noget helt andet er de mange alkoholtunge julefrokoster, som vi snart går i møde.

For i mange af de uheld og ulykker, som landets hospitaler registrerer, er alkohol en faktor.

Det har fra flere sider fået politikere og eksperter til at foreslå alkohollåse og flere restriktioner og krav til udbyderne af el-løbehjul.

På nuværende tidspunkt er el-løbehjulene en forsøgsordning, som Transport- og Boligministeriet skal evaluere på til januar 2020.