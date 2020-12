Først kommer en begrænset mængde vacciner, skriver styrelse. Præcis dato for første stik er stadig ukendt.

Den første sending vacciner ventes at komme til landet i løbet af denne og næste uge.

Det skriver Sundhedsstyrelsen tirsdag i en pressemeddelelse.

Der er i første omgang tale om en begrænset mængde vaccinedoser.

De vil blive prioriteret til borgere på udvalgte plejecentre i kommuner med størst smittetryk, borgere over 65 år i særlig høj risiko på grund af sygdom samt udvalgt personale på sygehuse og plejecentre.

- Vi er rigtigt glade for, at vaccinationsindsatsen nu er gået i gang. Det er jo en begrænset mængde vacciner, vi modtager i første omgang, siger Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, i pressemeddelelsen.

- Dem skal vi reservere til de allermest sårbare mennesker og til personalet, der arbejder med dem som for eksempel social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger, så de er beskyttet.

Der er endnu ikke sat en præcis dato på, hvornår Danmark begynder at vaccinere mod coronavirus.

I både Norge og Sverige har man meldt ud, at deres første borgere bliver vaccineret den 27. december.

Også EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har bekræftet, at vaccinationer starter den 27. december i hele EU.

Leyen sagde i sidste uge i en tale til Europa-Parlamentet, at alle 27 medlemslande ville starte samtidig for at udtrykke sammenholdet i EU.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har dog tidligere luftet idéen om, at Danmark kan begynde vaccinationer før EU-landene.

- Selv om jeg er stor tilhænger af koordination på europæiske plan, så skal vaccinen køres ud og distribueres i det øjeblik, den rammer dansk jord, sagde Mette Frederiksen i sidste uge.

Vaccinerne leveres til Danmark i lastbil fra virksomheden Pfizers lager i Belgien. Pfizer har udviklet og produceret coronavaccinen i samarbejde med BioNTech.

/ritzau/