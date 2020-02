Redaktøren på TV 2 Jakob Tage Ramlyng er den første dansker, der har fået konstateret syg af coronavirus.

Nu fortæller han om, hvordan det var at modtage beskeden om, at han var smittet.

Det gjorde han i et interview på TV 2 i programmet 'News & Co'

»Det er surrealistisk. Vi tænkte, at det var løgn, og at det kunne være rigtigt. Vi var helt forvirrede. Jeg har ikke sovet siden, at jeg fik det at vide i nat klokken 02:00,« fortalte Jakob Tage Ramlyng, inden han fortsatte:

»Jeg fik det pludseligt lidt dårligt på arbejdet. Jeg var forkølet og havde meget ondt i hovedet. Jeg tog til lægen, og jeg blev tjekket for virussen onsdag eftermiddag. Jeg blev så ringet op klokken 02:00 natten til torsdag, hvor lægen gav mig beskeden om, at jeg havde coronavirus. Jeg har ikke sovet siden i går.«

Opdateres...