I dag var det første skoledag for 0.-4. klasserne siden december. Og det var med en morgen fyldt med blandede følelser.

»Vi krammer lige lidt ekstra i dag.« Sådan lød det fra forældre, da de her til morgen stod ude foran Brønshøj Skole og afleverede børn.

De var enige om, at det føltes lidt som første skoledag efter en sommerferie. Det var nemlig tydeligt, at mange børn stod med en ambivalent følelse i kroppen. Gensynsglæden blandt venner var ikke til at tage fejl af, men samtidig tog det lidt længere tid at sige farvel til mor og far, end det plejer.

Selvom de mindste skolebørn nu vender tilbage til en 'normal' hverdag, så er det stadig ikke, som det plejer. Dagligdagen ligner nemlig ikke helt sig selv på grund af de retningslinjer, der skal hindre spredning af coronavirus. Det kan virke overvældende.

Eksempelvis afleverede forældrene deres børn udenfor, og lærerne stod klar til at tage imod dem i døråbningerne til klasselokalerne.

Men hos familien Diaz har stemningen her til morgen været god. Sønnen Frederik er i dag tilbage på Brønshøj Skole i 2.b, hvilket er første dag siden 21. december.

Frederiks mor, Margrethe, fortæller:

Det har været en dejlig morgen. Stemningen har været god, og Frederik har glædet sig til at se vennerne igen

Men hvis du spørger Frederik selv, så har han faktisk ikke glædet sig synderligt meget til at vende tilbage til skolen:

»Jeg har ikke glædet mig til at komme tilbage, fordi det var dejligt at være derhjemme. At være sammen med min familie. Jeg sad i køkkenet, mens min far sad og arbejdede,« fortæller Frederik, der dog erkender, at han har glædet sig rigtig meget til at se vennerne igen.

Hans mor, Margrethe, mærker en følelse af lettelse ved at stå ude foran skolen i dag. For selvom familien har forsøgt at få det bedste ud af hjemmeskoling, så har det været hårdt.

»Den største udfordring har været at nå sit eget arbejde samtidig med at skulle være hjælpelærer – det er gået lidt op og ned. Og så at give Frederik den friske luft og socialisering, som han har brug for,« fortæller Margrethe.

Hun har set frem til, at de faste rammer kommer tilbage, så hun kan passe sit arbejde og samtidig ved, at Frederik får leget og bevæget sig en masse. For selvom Frederik har nydt at kunne 'game' lidt mere, så er Margrethe slet ikke i tvivl om, at han får en fest i dag, fordi han har savnet vennerne.

Og apropos fest, så var det planen, at Brønshøj Skole i dag ville gøre 'første skoledag' til en festdag.

»Der skulle have været musik, men vi ville simpelthen ikke byde nogen børn, at de skulle sidde ude i kulden. Dog stod lærerne klar til at tage imod eleverne med flag, så det var lidt festligt,« fortæller Mikkel Wiene, skoleleder på Brønshøj Skole.

Der er altså taget hul på første step i en forsigtig genåbning af landet. Og selvom det var med ambivalente følelser, at de mindste startede skole i dag, så er der optimisme at spore.