Det er næsten en uge siden, at Mia Skadhauge Stevn forsvandt og sidenhen blev dræbt efter en bytur i Aalborgs natteliv.

På trods af, at man helt ind til lørdag formiddag var usikker på, hvad der var sket med den 22-årige sygeplejerske, var der var liv og glade dage i Aalborgs natteliv fredag aften og natten til lørdag.

Det fortæller både politiet og Natteravnene til B.T.

»Meldingen fra vagtchefen i nat var, at der var mange mennesker i Jomfru Ane Gade. Stemningen var god, dog var der et par enkelte tilfælde af uorden og slagsmål, men ikke noget alvorligt,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Karsten Højrup Kristensen.

Vagtchefen fortæller desuden, at politiet var til stede i uniform og i civilt natten over, for at sikre sig at de unge feststemte mennesker følte sig i trygge hænder.

Natteravn Susanne Morbjerg Ax var også i byen fra midnat til omkring klokken tre i nat.

Hun gik dog i gaderne udenom Jomfru Ane Gade for at sørge for, at der ikke sad unge i krogene, der havde drukket sig for fulde eller var blevet kede af det.

»Der var ikke nogen, der virkede til at holde igen. Folk var fulde og hyggelige, som de mange gange er,« forklarer Susanne Morbjerg Ax og fortsætter:

»Rigtig mange kom hen til os. Vi fik nogle gode snakke om, hvor forfærdeligt det var for Mia. Der var ikke nogen, der kendte hende, men nogle fortalte, at de selv havde følt sig forfulgt.«

Natteravnen Susanne Morbjerg Ax observerede også, at de unge passede godt på og udviste en stor omsorg til hinanden.

Det var dog ikke kun de unge, der passede rigtig godt på. Også forældrene stod klar til at hente deres børn. For Susanne Morbjerg Ax var det endda »tydeligt at se«, at der var langt flere forældre, der holdt klar i deres biler end normalt.

Alt i alt havde det været en god aften for Susanne Morbjerg Ax, der også fik anerkendelse med på vejen fra sine nattekolleger.

»Der var thumbs up fra dørmændene, og der var også taxachauffører, der kom hen og gjorde os opmærksomme på, at der sad nogle alene. Det håber jeg fortsætter.«