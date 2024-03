Den britiske konge vil senere på året overrække Queen Elizabeth Prize for Engineering til Henrik Stiesdal.

Henrik Stiesdal er den første dansker nogensinde til at modtage Queen Elizabeth Prize for Engineering.

Han får den for sit arbejde inden for vindmølleteknologi. Og det er både spøjst og mærkeligt, forklarer pioneren.

- Jeg har været med, allerede inden der var en industri, og jeg tror, at jeg er blevet valgt som repræsentant for den danske vindmølleindustri. Den er et resultat af mange menneskers indsats gennem årerne, fortæller han og fortsætter:

- Det er et skulderklap til alle os i faget, når vindmølleindustrien er repræsenteret inden for sådan en pris.

Den britiske pris blev stiftet i 2011 med henblik på at skabe opmærksomhed på ingeniørarbejdet og hylde fagets visionære. Den bliver tildelt til personer, som har lavet innovativt arbejde, der har gavnet menneskeheden på globalt plan.

Når prisen og pengesummen på 500.000 pund - svarende til lidt over 4,3 millioner kroner - skal overrækkes senere på året, bliver det af selveste Storbritanniens kong Charles på Buckingham Palace.

- Jeg har prøvet forskellige ting af lignende art, men ikke i dette format. Det er altid bevægende, og det er jeg sikker på, at det også bliver denne gang, fortæller Henrik Stiesdal.

Første gang Queen Elizabeth Prize for Engineering blev givet, var til personerne bag internettet og opfindelsen af World Wide Web i 2013.

Nu er turen kommet til vindmølleindustrien - og Danmark.

Henrik Stiesdal var med til at udvikle det vindmøllearrangement, der i branchen blev kendt som det danske koncept. Det er en trevinget motor, der er placeret foran vindmøllens tårn, som kan køre med forskellig hastighed i lav og høj vind, samtidig med at den kan orienteres mod vinden med et elektrisk system.

- Tilbage i 70'erne var det danskerne og amerikanerne, der var førende inden for vind, fortæller prismodtageren.

- Vi kom fra en tilgang med landbrugsmaskiner, mens amerikanerne kom fra fly og rumfart. Groft sagt, så fungerede og holdt den danske teknologi, mens den amerikanske typisk var bygget for spinkelt, fortsætter han.

I 1976 byggede Henrik Stiesdal sin første testmølle, og tre år senere solgte han licensen til sit kommercielle design til Vestas.

- Vindmøllerne har udviklet sig meget i de sidste 45 år. Nu produceres de i mange andre lande, men tager alle udgangspunkt i, hvad vi har lavet i Danmark, siger Henrik Stiesdal, der i dag er stifter og teknisk direktør i Stiesdal A/S.

Henrik Stiesdal modtager prisen sammen med britiske Andrew Garrad, der stod bag et konsulentfirma, som i høj grad sørgede for, at vindprojekterne kunne finansieres.

