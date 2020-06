En coronapatient i Danmark har onsdag for første gang fået midlet dexamethason, oplyser overlæge til Ritzau.

Den første danske coronapatient har onsdag fået præparatet dexamethason mod Covid-19.

Det er sket på Hvidovre Hospital, hvor professor og overlæge i infektionsmedicin Thomas Benfield selv har ordineret det til en indlagt patient.

- Vi er startet med det. Jeg har lige givet det til en patient, vi fik ind i nat, siger Thomas Benfield.

Præparatet er et binyrebarkhormon, der allerede bruges til behandling af en række andre lidelser.

Tirsdag offentliggjorde britiske forskere et studie, der viser, at dexamethason nedbringer dødeligheden blandt coronapatienter, der er så syge, at de skal have ilt eller ligge i respirator.

Samtidig sagde den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, at britiske læger straks var gået i gang med at bruge præparatet til coronapatienterne.

Og 24 timer efter den britiske udmelding er dexamethason altså taget i brug i Danmark.

Thomas Benfield erkender, at det er usædvanligt at begynde at bruge et kendt præparat på en ny lidelse på baggrund af et enkelt videnskabeligt studie, der er offentliggjort i en pressemeddelelse i udlandet.

- Normalt ville vi vente til, at data var helt offentlige, så på den måde er det lidt cowboy-agtigt, siger han.

Professoren fremhæver, at man i den ideelle verden ville have mindst to uafhængige studier, der viser det samme, før man gik i gang med at bruge et præparat.

- Men det er svært at forestille sig, at det kan lade sig gøre, mens pandemien kører. Og så skal man jo huske på, at når vi reagerer hurtigere end sædvanligt, så er det jo fordi, alternativet kan være døden, siger han.

Spørgsmål: Men I tør godt at give det alene på baggrund af det britiske studie?

- Ja, for dexamethason er noget, vi bruger ofte, og vi bruger det også til infektioner i forvejen. I en noget større dosis endda.

- Så tanken er, at det er et stof, vi kender, og hvor vi ved, hvad der er af bivirkningsproblemer, siger Thomas Benfield.

Det britiske studie viste, at dexamethason især har en gavnlig virkning på de sygeste coronapatienter, der ligger i respirator eller får ilt.

Til gengæld var der ingen mærkbar effekt for patienter med så milde symptomer, at de ikke får ilt.

Indlagte coronapatienter i Danmark vil ifølge Thomas Benfiend typisk være så svækkede, at de har behov for ilt.

Der er i alt cirka 60 indlagte patienter med coronavirus på de danske hospitaler.

/ritzau/