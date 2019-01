Strandene på Samsø har efterhånden for vane at byde på særprægede fund. Nu har en samsing fundet kartofler ved Ballen på østkysten

I marts sidste år flød strandene på Samsø pludselig med avocadoer, bananer og andre eksotiske frugter. De var endt der efter en kollision i Storebælt. Nu er der pludselig igen usædvanlige fund at spotte på stranden.

Torsdag gik Gitte Stanley Junker tur langs vandet ved Ballen på Samsø østkyst og faldt over en hel del forholdsvis store kartofler liggende i sandet.

Formentlig er de endt der efter det voldsomme blæsevejr dagen før.

- Normalt er der mange sten på det stykke, men de er skubbet op til folks grunde. Jeg blev overrasket over at se naturens kræfter med egne øjne. Angående kartoflerne så har jeg ikke hørt noget om, hvor de kommer fra, lyder det fra Gitte Stanley Junker til TV2 Østjylland.

- De er mange af dem pænt store, så jeg tror, at det er bagekartofler, fortsætter hun.

Fundet af kartoflerne, som hun har fortalt om på Facebook-siden 'Samsø Net-Avis', har hurtigt ført mange sjove kommentarer med sig.

Især fordi det ligner, at der også ligger salt ved siden af kartoflerne.

- Det må være Kim's salte chips, skriver en bruger eksempelvis som en hentydning til, at 'Jørgen' fra de kendte chips-reklamer faktisk bor i Ballen.

Men hvor kartoflerne kommer fra, er der ingen, som har budt ind med endnu.

Og det er altså ikke første gang, at der er endt frugt og grønt på Samsøs strande.

I slutningen af marts var det appelsiner, avokadoer og bananer, der flød på stranden efter et sammenstød mellem et containerskib fra Hong Kong og et handelsskib fra Liberia i Storebælt.

- Pludselig opdagede jeg, at der lå 2-300 avocadoer og en stor klase bananer på stranden, og en masse flød rundt i vandet. Hold da op, tænkte jeg, sagde Jane Søballe Jensen til TV2 Østjylland dengang.

Tusindvis af frugter var skyllet i land på også dengang øens østkyst, og pludselig blev de noget af et tilløbsstykke.

- Vi fylder husene med dem herovre. Det er stort set det eneste, der bliver talt om lige nu, og jeg har hørt, at der måske også er skyllet appelsiner i land, så om lidt skal vi på jagt igen og se, om det passer, sagde Alexandra Rasmussen, der selv bor på øen, i marts til TV 2.

Om nogle nu også går på rovjagt efter kartofler, vides ikke. Ud fra billederne, som Gitte Stanley Junker har taget, så er der nok næppe tusindvis at tage af.