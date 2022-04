Jesper Kirkegaard har det med at kaste sig over projekter, der får folk til at spærre øjnene op.

I januar startede han Danmarks første brokbar, som ville kåre Danmarksmesteren i brok.

»Er du også træt af det positives tyranni? Får du også hele tiden at vide, at fejlen er ved dig? Det er simpelthen så træls! Det er da en menneskeret at brokke sig. Og en nationalsport,« lød det.

Nu har Jesper Kirkegaard så kastet sig over et nyt projekt: såkaldt lummerjazz.

»Der er der, hvor du tænker, 'nu kan det ikke blive mere sleazy,' og vi så lige giver den et nøk mere. Det er der, hvor Lionel Richie sagde stop, og vi siger ‘argh, vi giver den lige 10 procent op ad,« forklarer Jesper Kirkegaard og fortsætter:

»Det er ulækkert på den lækre måde. Det er lidt mere af det, der er for meget. Og så er det super sexet på en ikke vulgær måde, eller måske nærmere vulgært på en sexet måde eller … Det skal sgu nok opleves.«

Lummerjazz bliver kort fortalt en blanding af musik, poetry slam og humor.

»Vi prøver på lave jazz, der ikke er så højttravende. Lummerjazz har jo lidt en titel af at være under bæltesteder, men man skal ikke tage fejl, det kræver dygtige musikere at spille lummerjazz. Det er ikke kedeligt og corny, men det dyrker ned lige der, hvor det bliver lidt for meget,« fortæller Jesper Kirkegaard.

Han understreger dog, at det også bliver alvorligt og eftertænksomt. Men humoren kommer man ikke uden om som publikum.

»Det må gerne være lidt vammelsødt. Det er et frirum – den type musik og humor, der ikke bliver inviteret i Musikhuset. Vi vil gerne bringe noget skævt ind i jazz, og så bliver det en aften fyldt med grin,« fortæller han.

Lummerjazz kan opleves på Aarhus Jazzfestival den 12 juli 2022.

Den populære brokbar og dog ikke lagt på hylden, efter lummerjazz’ tilbliven. Tværtimod.

21. april kan du igen få lov at brokke løs til en aften, hvor du ifølge Jesper Kirkegaard og holdet kan være sikker på, det er i orden at brokke sig om alt mellem himmel og jord.

Du vil ikke blive mødt med løsninger, og der er aldrig en, der siger 'jeg hører, hvad du siger.' Kort sagt en aften, hvor du kan lade ja-hatten blive derhjemme og blive belønnet for det.