Hundredvis af uplights i København skal undersøges efter en håndfuld indberetninger om hunde, der har fået stød.

Hændelser, der først skete på Frederiksberg, og nu også på Vesterbro i det centrale København. Det skriver TV 2 Lorry.

Mediet har talt med en borger, Lisbeth Dinsen, som oplevede et uhørt bjæf, da hun var ude for at lufte sin hund på Sønder Boulevard på Vesterbro.

»Hun skreg helt vildt og prøvede at stikke af. Hun var helt febrilsk og ulykkelig, og jeg troede, at hun havde stukket sig på noget,« siger Lisbeth Dinsen og tilføjer, at det samme skete for en mandlig hundeejer kort tid efter.

Manden pegede på et såkaldt uplight - som er et lys, der ligger i jorden – og mente, det stammede herfra, og at der var tale om et stød.

Teknikere har siden undersøgt sagen og fundet vand i armaturerne.

Det betyder ikke, at stødet kommer fra lysene – men det er en mulighed.

Efterfølgende har Københavns Kommune oplyst til TV 2 Lorry, at samtlige af kommunens 242 uplights nu skal undersøges nærmere.