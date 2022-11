Lyt til artiklen

I sin iPads hvide skær udbrød en midaldrende mand fra Nordvestsjælland pludselig:

»Hutlihut!«

Det var ikke Flemming Toft, der genså EM i 1992, men en mand, der anonymt fortæller Danske Spil om da han for nylig opdagede, at han var blevet millionær.

»Jeg kunne først ikke tro det. For siden 2008 har jeg spillet de samme tal, som blandt andet består af børnenes fødselsdatoer, og jeg kunne ud fra vindertallene hurtigt se, at jeg blot havde et rigtigt tal. Men så gik det op for mig, at det var på grund af Millionærgarantien,« siger han.

Han fik hurtigt fortalt det til sin kæreste, der ikke troede på det.

»Hun var sikker på, at det var spam og kunne ikke forstå, hvordan jeg kunne vinde med blot et rigtigt tal. Men så fik jeg forklaret hende, at det var på grund af Millionærgarantien,« siger han og fortsætter:

»Det er helt vildt. Det er jo en drøm, som man har gået med i så mange år, uden at det nogensinde er sket. Men nu var den der så pludseligt.«

Millionærgarantien fra Danske Spil sikrer, at der hver uge er to Lotto millionærer, uagtet resultatet af selve trækningen.

Den heldige vinder skulle derefter direkte på en 12 timer lang vagt på sit arbejde, så han fik slet ikke tid til at tænke over, hvad pengene skulle bruges til.

Senere kom han dog frem til, at det klogeste ville være, hvis de gik til fornyelse af huset.