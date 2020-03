Det er endnu for tidligt at spå om, hvor hårdt Danmark bliver ramt og hvor længe samfundet er delvist lukket.

Der er mange spørgsmål på borgernes læber, men særligt et trumfer alle andre: Hvor længe vil lukningerne i samfundet vare ved som følge af coronavirus?

Det vil vi først få antydningen af et svar på i næste uge, for det er endnu for tidligt at konkludere entydigt på, hvor hårdt ramt Danmark er. Alle skoler og dagstilbud er foreløbigt lukket i to uger.

- Vores erfaring er, at epidemier ikke er overstået på to uger, vi er gået inde i anden uge, det vil formentlig vare længere. I næste uge vil vi kunne sige mere, siger direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen.

Dermed er det endnu for tidligt at sige, hvornår børn og unge kan vende tilbage til deres skolegang.

En klassisk influenzasæson, hvilket også kræver dødsfald, tager sædvanligvis 12 uger, når det først har taget fat.

Derfor ventes det, at Danmark endnu har det værste til gode. Strategien er, at Danmark har lukket store dele af samfundet ned for at afbøde kurven for antallet af smittede.

Håbet er, at det vil bidrage til, at sundhedsvæsenet får den mindst mulige spidsbelastning, der først ventes at indtræffe nogle uger.

/ritzau/