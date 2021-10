Fisk fra i omegnen af 50 vandløb – hvoraf to af dem ligger i Odense – skal nu undersøges for, om de er blevet udsat for en gift ved navn PFOS.

Det oplyser Miljøstyrelsen.

»Der er fundet forhøjede niveauer af stoffet PFOS i vandområder tæt på brandøvelsespladser. Derfor vil Miljøstyrelsen i efteråret 2021 indsamle fisk fra udvalgte vandløb, der ligger i nærheden af områder, der har været anvendt til brandøvelser,« skriver Miljø- og Fødevareministeriet i et brev til lodsejere om de forestående undersøgelser.

Der er altså med andre ord en reel risiko for, at fiskene, som lige nu svømmer rundt i blandt andet Odense Å, er forgiftede.

Vandløbene, som skal undersøges, har alle det til fælles, at de ligger i nærheden af tidligere og nuværende brandøvelsespladser. Og det er altså herfra, at forureningen med stoffet PFOS stammer.

Fiskene vil blive indsamlet i begyndelsen af november, og i samme periode vil fiskene blive analyseret for det giftige stof.

Hvad er PFOS? PFOS er en forkortelsen for perfluorooctansulfonsyre. Det er et menneskeskabt fluoroverfladeaktivt stof, og der ses PFOS-forurening over det meste af verden. Selvom PFOS helt aktuelt sættes i sammenhæng med brandskum, skal vi tilbage til 1949 og virksomheden 3M for at finde ophavet. Det skulle beskytte stoffer mod pletter og var også at finde i diverse pletfjernere. En forhøjet koncentration af PFOS kan give forhøjet kolesterol- og levertal, og det anses for også at øge risikoen for at udvikle visse former for kræft

Resultatet af undersøgelserne vil først blive offentliggjort i begyndelsen af 2022. Og skulle det vise sig, at fiskene er forgiftede, så anbefales det altså på ingen måde at spise dem.

Så hvis du for nylig har været på fisketur i et vandløb eller en å tæt på en brandøvelsesplads, så er det nok en god idé at vente med at sætte tænderne i fangsten. I hvert fald indtil det er blevet afgjort, om fiskene er forurenede.

Hele problematikken med det giftige stof PFOS startede med en flok køer, som intetanende græssede på en tilsyneladende almindelig mark i Korsør.

Men marken var alt andet end almindelig.

Det viste sig nemlig, at køerne på daglig basis mæskede sig i den omtalte gift. Og nu kan selvsamme gift altså også være nået ud til fisk i vandløb hele landet over.

I Korsør blev over 100 mennesker forgiftet, da de spiste oksekød fra de græssende kvæg. Forureningen af køerne i Korsør satte gang i en stor kortlægning af omfanget af forurening med stoffet PFOS landet over.

I alt 145 lokaliteter i hele landet skal derfor nu undersøges nærmere. Og den undersøgelse indbefatter altså nu også analyser af fisk.