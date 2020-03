Tiden er forbi, hvor eksperter og myndigheder kommer med vage anbefalinger og råd til, hvordan man skal opføre sig i det offentlige rum for at undgå corona-smitte.

Danmark er kommet i en alvorlig situation, og nu er det tydelige formaninger og advarsler, som skal få danskerene til at tænke sig om og opføre sig ansvarligt. Og få advarsler har indtil videre været så tydelige som den, som en af Danmarks førende corona-eksperter nu kommer til til B.T.

En lang række danskere skal helt holde sig fra fitnesscentre, og alle, der vælger at besøge et, skal tage en lang række forholdsregler, siger Allan Randrup Thomsen professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

»Det er et godt sted at sprede virus, for man ånder dybt, og på den måde kommer der dråber ud i lokalet,« siger han til B.T. og opremser flere årsager til, at der er øget smittefare:

»Man står relativt tæt, og luften er varm og fugtig. Derfor kan jeg kun støtte op om, at det er et sted med øget smittefare, siger han.

Han sender en klar advarsel til en stor del af befolkningen om, at man derfor skal holde sig fra træningslokalerne.

»Jeg vil sige, at hvis du er i risikogrupperne, så fraråder jeg, at man går i fitnesscenter,« siger Allan Randrup.

»Også dem med den mindste antydning af sygdom som forkølelse. De skal i det hele taget være ekstra forsigtige,« siger han.

Når du siger, at folk i risikogrupperne skal holde sig væk, hvem er det så helt præcis?

»Det er ældre og folk med forskellige sygdomme i immunsystemet og hjerte- og lungesygdomme,« slår han fast.

»For mange i risikogruppen kan det være vigtigt at motionere, og det skal man selvfølgelig passe, men så må man ud af de lokaler,« tilføjer virologen.

Ifølge de seneste tal er der 264 i Danmark - to af dem på Færøerne.. Tallet ventes at stige drastisk de kommende dage.