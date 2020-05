Kinesisk virolog advarer nu om, at Covid-19 blot er ‘toppen af isbjerget’. Der findes således et væld af corona-vira, som på samme måde som den nuværende coronavirus kan smitte til mennesker, siger forskeren.

Det er den førende virolog og direktør for Institut for virologi i Wuhan, Shi Zhengli, som mandag under et tv-interview med den statsejede tv-station CGTN, fremlagde forudsigelserne om fremtidige corona-vira.

»Hvis vi ønsker at beskytte mennesker fra vira eller undgå et andet udbrud med sygdomme som Covid-19, er vi nødt til at lære mere om disse ukendte vira, som er båret af vilde dyr, og på den måde tidligt kunne advare om et lignende udbrud i fremtiden,« sagde hun i interviewet.

Shi Zhengli og hendes team har i 15 år arbejdet med at kortlægge forskellige typer vira. Det er hendes institut, som præsident Trump tidligere har anklaget for at have fremstillet Covid-19 i deres laboratorie - og at virus altså ikke skulle være opstået blandt vilde dyr.



Han har dog endnu ikke fremlagt dokumentation for disse påstande, og Kina afviser pure, at anklagerne skulle være sande.

Siden Covid-19 pandemien begyndte i december 2019 er mere end fem millioner mennesker blevet smittet, og over 340.000 mennesker er registreret som smittede på verdensplan.

Den kinesiske virolog opfordrer desuden til, at forskere i hele verden arbejder sammen om at dele viden omkring smitsomme sygdomme som Covid-19.

»Et lille hold forskere kan ikke gøre det alene,« siger hun.