Helt håbløst og dybt tragisk.

Sådan betegner to førende eksperter situationen omkring aflivningen af millioner af mink, efter flere videoer viser, hvordan minkene bliver mast til døde eller levende sendt til forbrænding.

»Hvis det, vi ser på billederne, står til troende, er det i hvert fald ikke sådan, det skal foregå. Det er helt utilstedeligt – det er ikke proceduren for, hvordan aflivning af mink skal ske,« siger Steen Henrik Møller, der er seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

Steen Henrik Møller er en af de førende eksperter inden for mink i Europa og har været projektleder på det internationale dyrevelfærdsprogram WelFur, som har implementeret bedre leve- og aflivningsvilkår på de omkring 3.000 europæiske minkfarme.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Steen Henrik Møller er altså fuldt ud bekendt med, hvilke procedurer der skal overholdes, når Danmarks minkbesætning på omkring 17 millioner mink skal aflives inden 16. november.

Efter at have set nogle af de videoer, som siden søndag har floreret på nettet, kan han dog hurtigt fastslå, at Fødevarestyrelsen – som står for aflivningen af minkene – i visse tilfælde ikke har formået at foretage aflivningen på forsvarlig vis.

I en video – som kan ses herover – har personalet ikke lukket aflivningskassen korrekt, og derfor er nogle af minkene blevet mast til døde i forsøget på at få noget frisk luft, imens de er blevet gasset.

I en anden video, som er optaget på et forbrændingsanlæg, kan man se en mink komme ud af skraldet nede i forbrændingsskakten.

Sådan foregår aflivningen: Minkene bliver typisk aflivet i kasser, hvor de bliver gasset.

Det sker enten ved, at der bliver sprøjtet kuldioxid ind fra flaske, eller at en motor, som er sat på kassen, sprøjter kulmonoxid ind og dermed kulilteforgifter minkene.

Minkene bliver typisk bevidstløse i løbet af 15-60 sekunder. Herefter går der et par minutter, før vejrtrækningen og hjertet går i stå, og de dør.

Alt det forudsætter, at kassen er lukket helt til, så gassen ikke siver ud, eller der kommer frisk luft ind.

Rutinemæssigt er aflivning af mink i kasse helt sikkert og effektivt, men det kræver et kursus, før man får lov til at aflive mink. Uddannelse og korrekt brug af udstyr er forudsætningen for en velfærdsmæssig acceptabel aflivning. Kilde: Steen Henrik Møller, seniorforsker ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet.

Minken er altså ikke død under gasningen, men afventer i stedet en skæbne, hvor den bliver brændt levende.

Ifølge Steen Henrik Møller er aflivningen af mink i kasser både sikkert og effektivt. Dog kræver det, at kassen er lukket tæt i:

»Men som billederne tydeligt viser, er der nogle procedurer, der er gået galt. Og det dur jo simpelthen ikke.«

Hvad tænker du om de andre videoer – eksempelvis en mink, der levende er kommet med til forbrændingsanlægget?

»Jamen, det er helt håbløst. Det må på ingen måde forekomme. Kasserne skal være lukket helt til. Det går ikke, at der er sprækker i, så minkene kan stikke snuden ud for at få luft, som man kan se det på billederne.«

Ud fra et etisk perspektiv vedrørende dyrevelfærd hvordan ser det her så ud?

»Det er slemt. Det er klart. Procedurerne skal være i orden, så det ikke forekommer,« siger Steen Henrik Møller.

Simpelthen så tragisk

Steen Henrik Møllers kritik understøttes af Mickey Gjerris, der er ph.d. i bioetik og tidligere medlem af Det Etiske Råd.

Han mener ikke, at myndighederne har haft proceduren på plads til at aflive så mange dyr på så kort tid. I hvert fald ikke nok på plads til, at det kan ske på ordentlig vis.

»Og for det enkelte dyr er det simpelthen så tragisk, at det skal dø på den her måde,« siger han.

Ligesom Steen Henrik Møller er Mickey Gjerris overbevist om, at ingen gør det af ond vilje.

»Fejlene sker, fordi man har afsindig travlt,« siger Mickey Gjerris og tilføljer:

»Alle inde i Fødevarestyrelsen er nok blevet lidt overraskede over, at man pludselig skulle aflive 17 millioner mink. Og det kunne man måske være lidt fræk at undre sig over, eftersom WHO i 10 år har sagt, at den måde, vi holder husdyr på – med enormt mange dyr på meget lidt plads – simpelthen er et arnested for udvikling af zoonoser (sygdomme fra dyr til mennesker, red.), der kan gå over på mennesker.«

Erkender fejl

Efter statsminister Mette Frederiksen (S) i sidste uge meddelte, at alle mink skal aflives, er det siden kommet frem, at der ikke er lovgrundlag for en landsdækkende aflivning af mink.

Danish Prime Minister Mette Frederiksen (socialdemocrat) was on a video link during the press conference after she went into self-isolation on Tuesday. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson Vis mere Danish Prime Minister Mette Frederiksen (socialdemocrat) was on a video link during the press conference after she went into self-isolation on Tuesday. Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson

Derfor indkaldte regeringen mandag Folketingets øvrige partier til at diskutere en hastelovgivning på området, samt hvad der skal ske med de mange minkavlere, der snart kan stå uden job.

Ifølge Mickey Gjerris burde de samme politikere bruge lidt tid på også at indtænke dyrene, så de ikke bliver glemt i al hastværket:

»Lige nu har man meget travlt med at diskutere, hvor mange ressourcer der skal afsættes til minkavlerne bagefter, og det er jo helt fair, men man skal måske også afsætte ressourcer nok til, at de her dyr ikke lider mere end højst nødvendigt.«

B.T. har forelagt eksperternes kritik for Fødevarestyrelsen, men har ikke fået svar.

Dog erkendte Fødevarestyrelsens veterinærchef, Flemming Kure Marker, søndag aften over for B.T., at aflivningen af mink, hvor kassen ikke er lukket, er både ubehagelig at se på og en klar fejl.

»Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det er smerteligt at se sin besætning blive aflivet. Særligt hvis det ikke er efter bogen og ikke sker korrekt.«