I de tidlige stadier af coronakrisen herhjemme var der stor forundring over, hvorfor Herning Kommune havde markant flere smittetilfælde end resten af vestdanmark.

Ofte blev en hingstekåring i Herning nævnt som mulig smittekilde. Men efter et studie af journaler fra netop Herning i forrige uge blev hingstekåringen umiddelbart frikendt.

Nu mener to eksperter dog, at undersøgelsen ikke kan bruges til at frikende hingstekåringen, der fra 4. til 8. marts havde besøg af omtrent 55.000 gæster.

Det skriver Århus Stiftstidende.

»I de 109 journaler vi har kigget i, er der ikke noget, der peger på en sådan entydig sammenhæng. Vi kan se et sammensat og varieret smittebillede, hvor både udlandsrejser, deltagelse i arrangementer og især tæt fysisk kontakt med en COVID-19 positiv person udgør de sandsynlige smittekilder,« sagde forskningskoordinerende ledende overlæge, Annette Haagerup, i forbindelse med udgivelsen af studiet om Herning.

Men efter at have set lidt nærmere på undersøgelsen fra Herning underkender to førende eksperter nu frikendelsen af hingstekåringen som den primære smittespreder i Herning-området.

»Det er en klar overfortolkning. Der er ikke lavet smitteopsporing. Man kan ikke udelukke, at der har været smittede, som har deltaget på hingstekåringen eller været i nærheden af deltagere, som på den måde har været med til at øge spredningen lokalt og i resten af landet,« siger Allan Randrup Thomsen, der er professor i virologi ved Københavns Universitet.

Og den konklusion bakkes op af Hans Jørn Kolmos, professor i mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

Herning og Holstebro kommuner havde det højeste antal personer med covid-19 pr. 100.000 indbyggere i slutningen af marts og starten af april. Foto: Sst.dk

Han mener også, at den manglende fokus på den manglende smitteopsporing udgør et problem i studiet.

Hans Jørn Kolmos mener derfor, at folk i området kan være blevet smittet med coronavirus, da personer, som deltog i hestestævnet, også kan have smittet andre udenfor selve stævnets område - eksempelvis i Herning by, hvor de formentlig også har opholdt sig.

Selvom Allan Randrup Thomsen fortsat mener, at hestestævnet kan have accellereret smittespredningen i Herning Kommune, så er han ikke af den opfattelse, at man skulle have aflyst stævnet, da Mette Frederiksen anbefalede at lukke store forsamlinger ned 6. marts.

»Hestestævnerne var allerede i fuld gang, da meldingen fra statsministeren kom, så jeg synes ikke, der er noget at bebrejde arrangørerne. De har ageret i god tro,« siger han.