En ny og potentielt dødelig pandemi med fugleinfluenza kan måske blive en realitet blandt mennesker.

Det vurderer nu Lone Simonsen, en af landets førende epidemiologer, imens flere pattedyr verden over bliver smittet med en ny undervariant af en højpatogen influenzavirus.

»Vi er bekymrede,« siger forskeren, som leder centret PandemiX på Roskilde Universitet, »for, at det kunne føre til en ny influenzapandemi i fremtiden.«

Simonsen, der blev kendt i coronatiden som 'Corona-Lone' grundet sin ekspertviden om pandemier, havde ellers næsten glemt fugleinfluenza, siger hun.

Men de seneste tre års udvikling, hvor den nye variant af virussen H5N1 har spredt sig voldsomt blandt fugle og nu også pattedyr, har fået hende til at skærpe opmærksomheden.

»Den har fået mig til at bekymre mig igen om den her H5N1, fordi det er en ny variant, som har nye egenskaber.«

Hun er ikke alene.

Snakken går blandt hendes kolleger, fortæller hun, og den amerikanske sundhedsmyndighed CDC slog så sent som i sidste uge alarm, efter en amerikaner blev smittet med varianten.

Bekymringerne vækkes af, at virussen, når den spreder sig til andre dyr end fugle, kan 'trænes' til at smitte mennesker effektivt.

Dermed stiger risikoen ifølge forskeren for stor global spredning som den, vi oplevede under coronapandemien.

»Det er, som om den her virus er 'i træningslejr' i pattedyr rundt omkring i verden,« siger Simonsen om den aktuelle situation.

»Den får en chance for at lære at omgå immunforsvaret i pattedyr.«

Inklusive mennesker?

»Ja.«

»Det er ikke et sådan helt skør scenario,« siger Simonsen om muligheden for en fugleinfluenzapandemi.

Hun henviser til, at den spanske syge – en influenzaepidemi, som tog livet af millioner af mennesker under Første Verdenskrig – netop var forårsaget af en fugleinfluenzavirus.

Hvor farlig en ny fugleinfluenzapandemi vil være, ved vi endnu ikke, siger Simonsen. Men forskere skeler til den tidligere variant af H5N1, som også har smittet mennesker. Kan de tilfælde sige noget som helst om fremtiden, er det ikke beroligende:

Fra 2003 til 2022 er der registreret 886 mennesker smittet med virussen, og her var der en dødelighed på 53 procent, skriver Sundhed.dk.

»Det er jo en virus, som potentielt er højdødelig for mennesker,« siger Simonsen.

Hun slår dog fast, at det ikke nødvendigvis gælder for den undervariant, som spreder sig nu:

»Vi ved det ikke endnu, for der er ikke særligt mange mennesker, som er blevet smittet af den.«

Det eneste symptom, der i sidste uge ramte den smittede amerikaner, var øjenbetændelse.

Simonsen bemærker:

»Det er ikke det, vi ser lige nu, der er bekymrende, men det er det, det kan udvikle sig til.«