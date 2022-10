Lyt til artiklen

Ukrainske styrker nærmer sig Kherson med hastige skridt, og snart forventes et større slag at udspille sig.

Derfor har russerne nu igangsat en evakuering af mange tusinde borgere.

Det skriver BBC.

Der er tale om 50.000 til 60.000 borgere, som man forventer at evakuere over den kommende uges tid.

Allerede tirsdag nat modtog beboere i byen sms'er, der opfordrede dem til at flygte, så de kunne undgå kommende, ukrainske bomber.

Russerne er nemlig ikke i tvivl om, at de vil blive angrebet af den ukrainske hær, der stille og roligt har nærmet sig Kherson tæt på Dnipro-floden.

Foruden civile har man også evakueret hele den russisktalende administration forud for det store slag.

Fra russisk side lyder argumentet for evakueringen, at man har brug for, at det russiske militær kan agere resolut, når det ukrainske angreb kommer.

Borgerne flyttes efter planen til den anden bredside af Dnipro-floden.