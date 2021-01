Han har vandret rundt i Beirut og Bagdads gader, når der har været mænd i militæruniformer på hvert gadehjørne og kampvogne kørende rundt efter de store krige.

Og han har befundet sig midt i Toyko efter atomkatastrofen på Fukushima, hvor de ellers så livsglade japanere var skræmt fra vid og sans.

Ja, B.T.'s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, har masser af gange prøvet at stå i pulserende storbyer, der pludselig er blevet forvandlet til mennesketomme og anspændte spøgelsesbyer.

Men det var ikke sådan en by, han forventede at komme ind til, da han søndag trådte ud af et fly i Washington forud for onsdagens indsættelse af Joe Biden.

Jakob Illeborg skulle dog hurtigt blive klogere, hvis han troede, at der var en fantastisk stemning i staten, der sendte 58 af deres stemmer i Bidens vej.

»Der er overhovedet ikke en fantastisk stemning. Det virker meget anspændt, og jeg har altså været her mange gange før, hvor der har føltes helt anderledes. Hele den indre del er jo lukket af. Det føles som at gå rundt i en besat zone. Det er ret vildt. « fortæller B.T.'s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Den anspændte stemning hænger naturligvis sammen med de voldsomme uroligheder, der udspillede sig i den amerikanske hovedstad tidligere i januar.

Trump-tilhængere forsøger at bryde ind i Kongressen. Foto: Shannon Stapleton Vis mere Trump-tilhængere forsøger at bryde ind i Kongressen. Foto: Shannon Stapleton

Her lykkedes det demonstranter at tvinge sig adgang til Capitol Hill, og det er altså aktioner af samme grad, som man nu frygter i 'frihedens land'.

»Der er sat træbrædder op for butiksvinduer, så det her føles meget mere som optakten til en voldsom demonstration, end det føles som optakten til en stor fejring med en ny præsident, man har ventet længe på,« fortæller Jakob Illeborg.

Og den analyse giver rent faktisk mening, når Illeborg det seneste døgn har talt med borgerne i Washington.

Sådan ser et af byen checkpoints ud. Foto: EDUARDO MUNOZ Vis mere Sådan ser et af byen checkpoints ud. Foto: EDUARDO MUNOZ

For selvom mange af dem har drømt om Biden som ny mand i Det Hvide Hus, er der ingen af dem, der nævner den nye præsident, når de bliver spurgt til, hvad de glæder sig mest til på onsdag.

»Folk vil bare gerne have alt det her overstået, og så vil de især gerne have Trump ud. Det er helt tydeligt, at man går mere op i, at Trump kommer ud af Det Hvide Hus, end at Biden kommer ind,« fortæller B.T.'s internationale korrespondent.