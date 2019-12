Umiddelbart så Johnny Tretow Loof frygtindgydende ud, som han stod der på scenen med sine enorme muskler spændt foran publikum.

Den brede ryg, de spredte arme og minimale trusser viste en krop smurt ind i glinsende olie, hvor musklerne nærmest var på vej gennem huden.

Men selv store, stærke mænd som Johnny kan blive følsomme.

Og i søndags kneb han en tåre.

Johnny Tretow Loof fra Herning blev i weekenden verdensmester i bodybuilding for folk over 55 år i vægtkategorien +90 kilo. Det skriver TV Midtvest.

»Jeg er en meget følsom person, så jeg blev fuldkommen overrasket og rundt på gulvet. Jeg er så utrolig taknemmelig og glad for, at det er lykkedes,« siger Johnny Tretow Loof til B.T.

Vejen til verdensmesterskabet begyndte for længe siden. Johnny Tretow Loof, der i dag er 55 år, begyndte sin styrketræning som 19-årig. I 1990 vandt han Danmarksmesterskabet i bodybuilding, men så kom kone og børn ind i billedet, og musklerne sygnede hen. Men da han kom op i årene, genoptog han træningen.

»Så sker der det, at kroppen husker den gamle træning. Så da jeg begyndte at træne igen, kom mine muskler hurtigt tilbage,« siger Johnny Tretow Loof.

For at få en krop, som kan vinde et verdensmesterskab for masters, må man spise og træne korrekt.

»Jeg træner ikke så tungt. Jeg træner mange gentagelser og mange programmer, hvor jeg stresser musklerne ekstremt meget uden at belaste knogler og led,« siger han og fortsætter:

»Men 80 procent af det, er hvad du putter i munden. Hvis du spørger andre, siger de, at jeg er på diæt hele tiden. Det er jeg dog ikke, men jeg spiser meget kylling, grøntsager, oksekød, fisk og æg. Også mere end folk på min alder normalt gør.«

Op til konkurrencerne bruger Johnny Tretow Loof meget tid foran spejlet. Her står den 55-årige mand og øver sig i at spænde sine muskler i de positurer, hvor det ser flottest ud.

»Min force er min symmetri. Det hele passer sammen. Og så har min ryg altid været ekstrem. Det kan man se, når jeg står blandt de andre,« siger han og tilføjer med et smil i stemmen:

»Den ryg, jeg har i dag, kan ikke engang de unge tage.«

Når Johnny Tretow Loof ikke er i fitnesscentret, arbejder han som smed. Den store mand er bevidst om, at folk kan tolke hans enormt store muskler og stærke ydre som noget skræmmende.

»Folk har billedet af, at jeg er stor og stærk og dælme kan klare det hele,« siger han.

Han oplever, at folk ved første øjekast kan dømme ham som en hård negl. Men så snart folk taler med Johnny, ændrer deres opfattelse sig, siger han.

»Jeg er følsom på den måde, at hvis det går mig eller min familie godt, så bliver jeg meget bevæget,« siger han.

Derfor kunne han ikke holde sig tilbage, da han i søndags blev verdensmester, 36 år efter han begyndte at træne bodybuilding.

»Jeg kneb en tåre. Det er jo kæmpe stort. Jeg har drømt om at stå der, siden jeg var knægt.«