Hvert år smider hver dansker i gennemsnit 37 kilo plastik ud.

En stor del af det er engangsplast, og det ender derfor i forbrændingen. Men hvordan ser rejsen fra skraldespand til forbrændingsanlæg egentlig ud - og hvad med det affald, der er genanvendeligt?

Det er B.T.'s reporter taget ud for at undersøge. Hvordan det gik, kan du se i videoen øverst i artiklen.

Hun er nemlig taget med skaldebilen til Amager Ressourcecenter, der tager sig af plastikaffald fra København, Hvidovre, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommune.

Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Esben Møhl, der er driftsleder, fortæller, at det er vigtigt, at plastikken er madfri og drypfri, når du smider den i skraldespanden.

Men hvad bliver det genanvendelige plastik så til, tænker du måske. Nu skal du høre.

Fem sjove fakta om plastik Plastikkirurgi har intet at gøre med materialet plastik. Det stammer fra det græske ord 'plastikos', som betyder at forme eller at skabe. Før plastik blev udbredt var mange billardkugler lavet af elfenben. Lego har haft 100 specialister ansat og 1 milliard kroner øremærket jagten på et alternativ til de nuværende Lego-klodser, som er lavet af en plasttype, der er baseret på olie. I 2018 producerede Lego sine første bæredygtige klodser af sukkerrør. Ambitionen er, at alle produkter er Fuldt bæredygtige i 2030. I regnskoven i Amazonas har man fundet en svamp, der kan nedbryde plastik. Et potentielt gennembrud for fremtidens behandling af plastikaffald. En af verdens højeste mænd, den mongolske hyrde, Bao Xishun, reddede i 2006 to delfiners liv, da han med sine lange arme fiskede livsfarlige plastikskår op af dyrenes maver. Baos er 236,1 centimeter høj og hans arme er 106 centimeter lange

Det bliver blandt andet lavet om til kødbakker, madkasser, tæpper, måtter, møbler, sportstøj, indkøbsposer og shampooflasker.

Men hvis plastikken ikke bliver sorteret ordentligt, så det bliver et blandingsprodukt, som ikke kan genanvendes til meget andet end kofangere.

På Amager Ressourcecenter kommer der cirka 4.000 tons plastik ind om året.

Men det er faktisk ikke her, plastikaffaldet ender. På centeret forbereder man det, så det kan sendes videre til Tyskland, hvor det genanvendelige smeltes om og engangsplasten brændes væk.

B.T.-serie Et liv med plastik Plastik er overalt. Det er praktisk og billigt, men det giver også et stort affaldsproblem. For en gennemsnitlig husstand smider ca. 1 kg ud om ugen. Meget af det plastik bliver ikke genanvendt, tonsvis ender i havene, i dyrene, vi spiser, og i naturen omkring os. I en artikelserie sætter B.T. fokus på, hvor meget plastikaffald vi producerer, og hvad det betyder for dig, os og verden omkring os. Følg familien Nielsen, som undersøger deres forbrug af plastik. Kom med på plastikkens rejse fra skraldespand til sorteringsanlæg. Bliv klogere på plastik i din hverdag KILDER: Danmarks Naturfredningsforening

De har dog en test-sorteringsmaskine, hvor plastikken bliver sorteret. Men det er ikke en maskine, der anvendes i praksis.

Dog har man en drøm om, at det en dag bliver muligt for centeret selv at genanvende det plastikaffald, de henter rundt omkring i kommunerne.