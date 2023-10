Fredag aften er rigtig mange danskere samlet foran Christianborgs Slotsplads for at demonstrere for forsvundne Farhad – og mod politiet.

Demonstrationen startede klokken 20.00, og kort efter gik den 17-årige forsvundne drengs onkel, Hevgar Ibrahim, på scenen foran de mange fremmødte.

Det fortæller B.T.s reporter, Clara Vind, på stedet:

»Der er mange, der er vrede og fælles råber 'hvor er Farhad', 'De (politiet, red.) skal straffes og 'hvor er Mette (Mette Frederiksen, red.),« lyder det.

Familien til den forsvundne Farhad på scenen fredag aften. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Ordene kommer som reaktion på onklens tale, der fredag aften sætter fokus på, at 'politiet lyver' – og videre understreger, at man skal huske at filme politiet, fordi man 'ikke kan stole på dem', lyder det.

Demonstrationen sker efter, at DR-dokumentaren 'Forfulgt af politiet' har sat Farhads forsvinden og hans families oplevelser med Sydøstjyllands Politi på dagsordenen.

I dokumentaren fortæller en syrisk herboende familie, at de igennem en længere periode har følt sig forfulgt og chikaneret af betjente fra politikredsen.

Ikke mindst den forårsdag, Farhad forsvandt i forbindelse med en politiforretning. Sydøstjyllands Politi har torsdag meldt ud, at den forsvundne teenager muligvis har søgt asyl i Tyskland.

Teenagerens forsvinden og politiets ageren i dokumentaren, har også fået andre vrede talere på scenen fredag aften, forklarer B.T.s reporter.

Herunder aktivist Rasmus Malver, Enhedslistens politiske ordfører, Pelle Dragsted, og Karl Villemoes fra Kaos tv.

»Villemoes har lige råbt, at man skal kræve retfærdighed for Farhad, død eller levende. Og at DUP (Den Uafhængige Politiklagemyndighed, red.) er lige til at lukke op at skide i,« siger Vind.

Hun tilføjer, at stemningen fredag aften 'dirrer af vrede mod politiet.'

Fakkeloptog fredag aften i Vejle for den forsvundne teenager. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

På slotspladsen er der lyst op af fakler, men det er ikke det eneste sted i landet, hvor der sættes lys på Farhads forsvinden og familiens historie.

Fredag aften er en stor gruppe danskere således samlet på gaden i Vejle, hvor familien til den 17-årige bor, til et fakkeloptog.