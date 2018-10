Fødevarestyrelsen tilbagekalder en norsk røget laks, der er blevet solgt i Netto over hele landet.

Det drejer sig om et parti på 300 gram fra firmaet 'Food With You Aps'.

Der er konstateret en 'afvigende' lugt ved åbning af pakker med sidste anvendelse 5. oktober 2018.

'Afvigende lugt gør, at varen ikke er egnet til at blive spist af mennesker,« skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelse.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.

Tidligere på aftenen tilbagekaldte Fødevarestyrelsen også nogle chokoladeovertrukne gojibær.

Det drejer sig om nogle bær fra mærket 'Naturesource Aps'Selskabet.

Fødevarestyrelsen oplyste, at der er risiko for at finde metalstykker i de økologiske bær.