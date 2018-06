Der er fundet salmonella i et parti svinekød produceret hos Hilton Foods A/S, som nu tilbagekalder varerne.

Ifølge Fødevarestyrelsen er der tale om et parti nakkefilet, der er brugt i en række forskellige kødpakker.

De ferske nakkefileter er anvendt til produktion den 30. maj, den 31. maj samt den 2. juni 2018. Holdbarhedsdatoer af kødpakkerne er fra den 7. juni til den 10. juni.

Det inficerede svinekød er solgt i Kvickly, Super Brugsen, Dagli Brugsen, Lokal Brugsen samt i Fakta.

Holdbarhedsdato udløbet, men...

Fødevarestyrelsen oplyser, at produkternes holdbarhedsdato er udløbet, men at forbrugerne kan have forlænget holdbarheden ved at komme kødpakkerne i fryseren.

Hvis kødet ikke gennemsteges, eller der sker krydskontamination under tilberedningen i køkkenet, kan der opstå salmonellainfektion. Symptomerne er bl.a. diarré, kvalme, mavesmerter, feber og opkast.

Råd fra Fødevarestyrelsen

Hvis forbrugerne har produkterne liggende hjemme i fryseren, rådes de til at levere dem tilbage til butikken, hvor de er købt, eller kassere dem.