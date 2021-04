Økologisk quinoa tilbagekaldes i hele landet.

Valsemøllen A/S tilbagekalder økologisk quinoa, fordi der er fundet et for højt indhold af pesticidrester.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Årsagen til tilbagekaldelse er, at der er påvist et for højt indhold af pesticidrester (chlorpyrifos) i quinoaen i produkter med de specifikke holdbarhedsdatoer.

En risikovurdering foretaget af DTU Fødevareinstituttet for Fødevarestyrelsen har konkluderet, at indholdet af pesticidet chlorpyrifos ikke kan udelukke en sundhedsmæssig risiko.

Produktet er blevet solgt i Kvickly Odder, Kvickly Ry, Meny, Spar, Løvbjerg, Føtex, Bilka, Orientalsk Frugt & Grønt og på Bagetid.dk, Hverdag.dk, Nemlig.com.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.

De mere præcise oplysninger om produktet er følgende:

Valsemøllen Økologiske Quinoa.

Nettoindhold: 200 gram.

EAN-stregkode: 5701075202287

Holdbarhedsdato: 11.08.21, 26.10.21, 11.01.22.