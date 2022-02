Er det en regulær landeplage, eller bliver der skruet op for populariteten af Fødevarestyrelsens 'Hvad fuck er en bælgfrugt?'?

Den 10. februar kunne styrelsen stolt fortælle om sit arbejde i en pressemeddelelse med overskriften: 'Bælgfrugt-video rammer 2,5 millioner visninger efter blot 18 dage'.

Men på baggrund af en aktindsigt, som B.T. har søgt, fremgår det, at Fødevarestyrelsen selv har købt og betalt 1,5 mio. af de visninger som videoen, der er lavet af fire kommunikationsstuderende fra Aarhus, har fået.

Over halvdelen af videoens visninger stammer altså fra styrelsens egne midler, hvor man har valgt at trække 326.000 kroner op af pengepungen. Pengene er blevet brugt på annoncering, men også boost af opslag på sociale medier samt brug af influencere.

Sådan er pengene brugt Der er brugt 326.000 kroner i alt. Annoncering på YouTube 99.095 kr.

Influencerkampagne 100.000 kr.

Radio-spot og pr 50.000 kr.

SoMe (FB, IG, TikTok) 76.500 kr. Influencere: Rasmus Wallbridge på Instagram

Rebecca Dahl på Instagram og TikTok

Josefine Dahl på TikTok

Katrine Kæmsgaard på Instagram Fordeling mellem organisk og betalt er i runde tal: Ca. 1 mio. organiske

Ca. 1,5 mio. betalte

Ekspert i sociale medier Troels Johannesen mener, at det er en vidtrækkende kampagne, men at man skal passe på ikke at stramme skruen.

»Man skal være varsom med at kalde noget viralt på sociale medier, som man betaler penge for. Vi taler ofte om organiske visninger, når vi snakker om virale videoer, hvor de bliver delt, uden at der er nogen, der har betalt for det.«

»Med det sagt er det utrolig svært at komme nogen steder med en kampagne som offentlig styrelse, uden at man betaler for det,« siger han til B.T. og tilføjer, at når man køber sig til visninger, følger der automatisk også flere organiske visninger med, da kendskabet til videoen bliver større.

Samtidig er det ifølge Troels Johannesen forventeligt med det antal visninger, når man har brugt omkring 300.000 kroner på markedsføring af en video.

»Det kan også være smart at bruge influencere, som styrelsen har gjort her, fordi man kan ramme målgrupper, som ellers er svære. Hvis man skal nå en 14-årig, skal man bruge nogle ambassadører, som de stoler på,« siger han.

Derudover understreger han, at visninger ikke kan sættes én til én sammen med, om kampagnen er en succes. Det kan man først måle flere år efter, når man kan se, om danskernes indtag af bælgfrugter er øget.

Enhedschef i Bæredygtig Mad og Sundhed Anne Pøhl Enevoldsen er glad for antallet af visninger:

»Vi har haft som mål, at nå bredt ud og særligt til de unge, men der er ikke sat konkret tal på. Det er første gang, at vi har forsøgt os med en musikvideo, men vi er nået godt ud på vores egne flader med videoen.«

»Han (Troels Johannesen) har ret i, at man skal tænke sig meget om, i forhold til hvilke influencere man vælger at arbejde sammen med. De skal producere noget, de kan stå inde for, og så tjekker vi selvfølgelig op på, om det er faktuelt korrekt.«

Han siger også, at antallet af visninger er forventeligt, når man bruger den slags penge på en kampagne. Hvad tænker du om det?

»Det er dejligt at høre, at en ekspert også vurderer, vi har fået noget for pengene.«

Er videoen gået viralt? Normalt, når man taler om en viral video, mener man jo organiske visninger.

»Den er gået viralt på den måde, at vi har fået en million organiske visninger. Det, synes vi, er rigtig godt gået. Men du kan sikkert finde eksempler på ting, der er gået meget mere viralt end det her,« siger enhedschef i Fødevarestyrelsen Anne Pøhl Enevoldsen.