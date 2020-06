Fødevarestyrelsen har fundet 12 ulovlige tilfælde, hvor fødevarer er blevet solgt som et middel mod corona.

De seneste måneder har Fødevarestyrelsen indberettet flere sager til EU-Kommissionen om coronarelateret markedsføring af kosttilskud og fødevarer.

Ifølge styrelsen er der ikke belæg for at sælge fødevarer og påstå, at de kan forebygge eller kurere coronavirus. Reklamerne er derfor ulovlige og vildleder forbrugerne. Det skriver Jyllands-Posten.

Fra dansk side er det Fødevarestyrelsens rejsehold, der deltager i en fælles EU-aktion mod ulovlig coronarelateret markedsføring af fødevarer.

Siden starten af april er der herhjemme blevet indberettet 12 sager. Af dem er syv allerede færdigbehandlet af Fødevarestyrelsen og har resulteret i bøder.

Chefen for Fødevarestyrelsens rejsehold, Michael Rosenmark, anser det for at være meget bevidst, når forhandlere skriver, at et kosttilskud kan helbrede en sygdom.

- Den nemme vej til penge er at sælge et kosttilskud og påstå, at det kan helbrede en sygdom.

- Den rette vej er at få det godkendt som medicin, hvis man mener, at man har et mirakelmiddel, siger Michael Rosenmark til Jyllands-Posten.

Over for Ritzau fortæller Michael Rosenmark, at man har en fornemmelse af, at problemet med de ulovlige reklamer er ved at klinge af.

Det begrunder han blandt andet med, at der ikke er fundet yderligere tilfælde den seneste uge.

- Så det kunne tyde på, at vi måske har fået fat i dem, der har været lidt for kreative, siger Michael Rosenmark til Ritzau.

Jyllands-Posten har også talt med fødevareminister Mogens Jensen (S), der kalder det "meget alvorligt, uacceptabelt, urimeligt og ulovligt", at forhandlere på den måde sundhedsanpriser produkter.

For at finde frem til de ulovlige reklamer samarbejder Fødevarestyrelsen med blandt andet Skattestyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen.

Fødevarestyrelsen samarbejder også med online-markedspladsen dba.dk.

/ritzau/