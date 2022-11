Lyt til artiklen

Siden 1. august har der i Europa været rapporteret 671 fund af den meget farlige fugleinfluenza i vilde fugle.

Af dem er 122 alene rapporteret i november måned.

Yderligere har der været 104 udbrud blandt fugle i fangenskab, hvoraf 17 af dem var i november måned.

Det får Fødevarestyrelsen til at hæve trusselsniveauet for den farlige fugleinfluenza fra middel til høj, skriver de i en pressemeddelelse.

Eftersom Danmark er centralt placeret på flere fugebestandes trækruter, og på grund af det varme efterårsvejr, har trækfuglene opholdt sig længere til i Danmark.

Trækfuglene er ikke blevet presset sydpå af kulden helt endnu.

Derfor vurderer Fødevarestyrelsen, at der er høj risiko for smittespredning blandt danske fugle.

De opfordrer desuden til god smittebeskyttelse blandt fugle i fangenskab ved blandt andet at have foder og vand indendørs og særge for at vilde fugle ikke har kontakt med fugle i fangeskab.