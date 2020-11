Dokumenter afslører ifølge Politiken, at styrelse har nedtonet risiko for smitte fra mink til mennesker.

Fødevarestyrelsen har fra juni til september nedtonet risikoen for, at mink smitter mennesker med corona.

Det skriver Politiken torsdag. Avisen har fået aktindsigt i interne dokumenter fra styrelsen.

9. juni konkluderede Fødevarestyrelsen på et møde med Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, at "der har været dyr til menneske-smitte" på minkfarme i Holland.

Konklusionen er her, at det er alvorligt. En lignende situation i Danmark kan føre til akut behov for aflivning af mink, hvilket vil skade erhvervet, lyder det.

Men ifølge Politiken konkluderer styrelsen tre dage senere over for Jyllands-Posten, at der er tale om en "mistanke", som der ikke er bevis for.

Der er på det tidspunkt således ikke "tilstrækkelig evidens for, at sygdommen kan overføres fra mink til mennesker", lød det fra styrelsen.

16. juni konkluderer Sundhedsstyrelsen i et notat til Fødevarestyrelsen imidlertid uden forbehold, at mink kan smitte mennesker med covid-19.

I samme notat oplistes en række anbefalinger til, hvordan smitten kan minimeres.

Men i en pressemeddelelse udsendt dagen efter undlader Fødevarestyrelsen at nævne, at mink kan smitte mennesker, skriver Politiken.

Og igen da smitten blandt mink stiger i juli, oplyser Fødevarestyrelsen i flere pressemeddelelser, at risikoen for smittespredning er minimal. Det samme er risikoen for smitte til mennesker, lyder det fra styrelsen ifølge Politiken.

9. september skriver styrelsen så i et internt notat, at den unikke minkvariant "fortsat" er den type af covid-19, der ses hyppigst blandt personer i Nordjylland.

Her henvises der desuden til, at der allerede fra 8. juni til 16. juli blev konstateret 90 personer med minkvarianten af covid-19 i Region Nordjylland, skriver Politiken.

Professor ved Aarhus Universitet Søren Riis Paludan siger til avisen, at Fødevarestyrelsen "nedtoner" smitterisikoen i offentligheden.

- Særligt synes jeg, at de går til grænsen af sandheden, når de i august og september taler om en minimal spredningsrisiko, vel vidende at der har været op mod 90 smittetilfælde i juni og juli, siger han til avisen.

Politiken har kontaktet Fødevarestyrelsen, som ikke er vendt tilbage, skriver avisen.

