Fedtede belægninger, et beskidt komfur og indtørrede fødevarerester.

Fødevarestyrelsen har de seneste måneder haft masser af bemærkninger til en restaurant i Bazar Vest i Aarhus.

Og efter fredagens seneste besøg har Fødevarestyrelsen så valgt at lukke Shiffa Bar And Restaurant, indtil der kommer styr på tingene.

»Restauranten har fået flere påbud og den ene bøde efter den anden. Vi har også forsøgt at gå mere pædagogisk til værks og erstattet store bøder med rådgivning og gode råd. Lige lidt har det hjulpet,« siger chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold, Michael Rosenmark til TV2 Østjylland.

Og det er da også mange ting, der er galt i restauranten i Bazar Vest.

Tilbage i august og oktober sidste år var det mærkningen og egenkontrollen, den var galt med, mens det i de seneste måneder så har været rengøringen, der har haltet.

Fra kontrolrapporten den 17. januar 2019 står der blandt andet:

'Virksomheden fremstår generelt uren. (...) På komfuret er der nedlagt stanniol til beskyttelse af komfuret. Dette staniol er beskidt/fedtet, og der ligger mange rester af mere eller mindre indtørret fødevarerester.'

Ejeren, Abdirahman Muhidin Roble, forklarer til tv-stationen, at de to parter har misforstået hinanden, og at der er nogle kommunikations- og sprogproblemer mellem kontrollanterne og ham. Han mener, de skal være bedre til at forklare, hvad han skal gøre.

Restauranten har fået flere dobbeltbøder af Fødevarestyrelsen, og bliver der ikke snart rettet op, kan bøderne blive dobbelt så store.

I grove tilfælde kan det også kan ende med, at stedet kan lukkes i et halvt år, mens det i aller værste tilfælde også kan få det resultat, at ejeren får karantæne mod at drive fødevarevirksomhed.

Ejeren af Shiffa Bar And Restaurant håber på at kunne åbne igen tirsdag eller onsdag.