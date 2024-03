Mellem marts og august skal 750 grossister og butikker kontrolleres for uønsket kemi i deres mademballage.

I alt 750 grossister, restauranter, delikatessebutikker og slagterforretninger kan mellem marts og august se frem til at få kontrolleret deres bearnaisebøtter og bægere med italiensk salat.

I en pressemeddelelse skriver Fødevarestyrelsen, at man vil lave en stor kontrol af bokse, bøtter, bægere og beholdere til mad, for at sikre at de ikke afgiver uønsket kemi.

Det kan nemlig risikere at afgive hormonforstyrrende stoffer i maden.

Kontrollen indebærer, at Fødevarestyrelsen kontrollerer, at der er styr på, hvordan man anvender emballagerne rigtigt.

Eksempelvis må nogle bøtter gerne bruges til kolde madvarer, men ikke til varme.

Men selv om der bliver iværksat en kontrol, er det ikke ensbetydende med, at virksomhederne ikke allerede har styr på deres emballager.

- Vi har de senere år glædeligt konstateret, at overtrædelserne er blevet færre, siger enhedschef i Fødevarestyrelsen Henrik Dammand i pressemeddelelsen.

- De steder, hvor det tidligere haltede med at leve op til reglerne for fødevarekontaktmaterialer, er man blevet langt bedre. Men det er vigtigt, at alle holder fokus på området og lever op til deres ansvar, så forbrugerne ikke risikerer at få skadelig kemi i deres mad.

Fødevarestyrelsen opfordrer desuden til, at danskerne er opmærksomme på det køkkenudstyr, som de bruger i hjemmet.

Både om det er egnet til kontakt med madvarer, samt det bliver brugt i overensstemmelse med brugsanvisningerne.

- Vi har i tv-programmet "Den Store Bagedyst" set både kabelskinner og malerværktøj brugt i kageproduktion, og løbende støder vi på trends på de sociale medier, hvor vores kemifolk rystede på hovedet.

- Eksemplerne understreget for mig, at forbrugerne med fordel kan skele til vores råd om grej, der bliver brugt i køkkenet, siger Henrik Dammand i pressemeddelelsen.

