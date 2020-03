De sociale medier er i disse dage fyldt med gode råd til, hvordan du spiser dig til et sundere og bedre immunforsvar, der kan holde coronavirussen væk.

Boostende suppe, shakes med vitaminer og kosttilskud med store doser C-vitamin skulle blandt andet hjælpe. Men danskerne skal ikke tro på rådene.

Det siger Trine Grønlund, der er specielkonsulent hos Fødevarestyrelsen, i en pressemeddelelse.

»Der er ingen tvivl om, at et velfungerende immunforsvar er afgørende i kroppens kamp mod sygdomme, men det er vigtigt at understrege, at der ikke findes nogen superfoods, som kan holde coronavirus for døren.«

Trine Grønlund opfordrer til, at du følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Foto: Philip Davali Vis mere Trine Grønlund opfordrer til, at du følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Foto: Philip Davali

Trine Grønlund understreger, at størstedelen af befolkningen allerede får dækket deres vitamin- og mineralbehov via den kost, de spiser.

Derfor mener hun, der er en anden måde at beskytte sig mod coronavirus på.

Og det er ved at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det gælder god håndhygiejne, host i ærmet og minimal fysisk kontakt med andre mennesker.

I pressemeddelelsen fortæller Trine Grønund om en anden god vane, som danskerne skal bruge.

»Man kan også følge Fødevarestyrelsens råd om gode køkkenvaner. Fx er det en god idé at vaske dine hænder regelmæssigt, når du tilbereder mad, skylle frugt og grønt og holde rå og spiseklar mad adskilt.«

Trine Grønlund er bange for, at misinformationen fra de sociale medier kan vildlede danskerne.

I skrivende stund er der konstateret over 200.000 smittetilfælde på verdensplan, mens over 80.000 er blevet raske igen.

I Danmark er over 100 mennesker blevet indlagt efter at være blevet smittet med coronavirussen.