Den danske producent af kosttilskud Pharma Nord er blevet politianmeldt af Fødevarestyrelsen efter at have 'vildledt forbrugerne'.

'Sådan halverer du din risiko for astmaanfald', 'reducér risikoen for at dø med hjertesvigt med 43 procent' og '54 pct. lavere hjerte-kar-dødelighed og markant forbedret hjertefunktion'.

Sådan har den jyske virksomhed Phamra Nord blandt andet solgt deres kosttilskud i magasiner som Sund Forskning og Helse.

Det har nu fået Fødevarestyrelsen til at anmelde Pharma Nord til politiet. Pharma Nord er nemlig mistænkt for at gå for langt i forsøget på at markedsføre deres produkter.

Det fremgår af styrelsens seneste kontrolrapport, der blev udarbejdet i september.

'Det er Fødevarestyrelsens vurdering, at virksomheden medvirker til at vildlede forbrugerne, ved kontinuerligt at indrykke kosttilskudsannoncer i magasinet,' skriver Fødevarestyrelsen blandt andet i deres rapport og fortsætter:

'I henhold til reglerne er det forbudt at anvende angivelser om, at en fødevare kan forebygge, behandle eller helbrede menneskelig sygdom eller give indtryk af sådanne egenskaber.'

Pharma Nord ifølge styrelsen har indrykket i alt ni annoncer om virksomhedens kosttilskud i de seneste fem udgivelser af magasinet Sund Forskning, der i samme udgivelser har omtalt fordelene ved kosttilskuddene i de redaktionelle artikler.

Dertil kommer, at den freelancejournalist, der har skrevet artiklerne i magasinet, tidligere har været ansat af Pharma Nord og fortsat anvendes til udarbejdelse af bl.a. pressemeddelelser og nyhedsbreve.

Det fremgår af kontrolrapporten, at Pharma Nord er uenig i Fødevarestyrelsens konklusion om vildledning. Til JydskeVestkysten uddyber marketingsdirektør Aksel Munksgaard hos Pharma Nord:

»Fødevarestyrelsen har jo ikke fundet noget ulovligt ved vores annoncer, de lever alle op til gældende regler. Hvis det her er noget, så er det et indgreb i den redaktionelle frihed hos Sund Forskning, og den har vi ingen indflydelse på. Hvad Sund Forskning vælger at skrive om, er helt op til dem,« siger Aksel Munksgaard til JydskeVestkysten.

Han afviser over for mediet, at der skulle være tale om, at Pharma Nord har købt sig til ekstra omtale.