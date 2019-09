Efter fund af kræftfremkaldende stof fra Danfoss-losseplads fraråder Fødevarestyrelsen nu fiskeri på stranden.

Fødevarestyrelsen fraråder fiskeri ved den forurenede Himmark Strand på Nordals i Sønderjylland. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Sønderborg Kommune indførte torsdag badeforbud på en 600 meter lang strækning på stranden. Det skyldes, at det kræftfremkaldende stof vinylklorid er konstateret i vandprøver fra havbunden.

Nu fraråder Fødevarestyrelsen også at fiske i området.

- Vi ved endnu ikke, om der er en risiko ved at spise fisk fra området. Derfor fraråder vi ud fra et forsigtighedsprincip, at folk fisker ved Himmark Strand, siger kontorchef i Fødevarestyrelsen Henrik Dammand Nielsen.

Har man spist fisk fra området, skal man dog ikke være bekymret. Der er kun sundhedsmæssig risiko ved jævnligt indtag over længere tid.

Forureningen af stranden stammer fra lossepladsen ved Himmark Strand. Her deponerede Danfoss i perioden fra 1950 til 1967 affald fra virksomhedens produktion.

Affaldet bestod blandt andet af oliestoffer og klorerede opløsningsmidler.

Det er velkendt, at området har været anvendt som losseplads, og badning har også hidtil været frarådet på strækningen.

Men nu er det ændret til et decideret badeforbud, ligesom det nu frarådes at fiske og spise fisk fra området.

Fødevarestyrelsen undersøger sagen yderligere og er i kontakt med de lokale myndigheder for at opnå et mere præcist billede af situationen.

