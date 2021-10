Årets mørkeste måneder venter forude. Derfor anbefaler Fødevarestyrelsen nu, at alle danskere tager et tilskud af D-vitamin hver dag.

Hvis man mangler D-vitamin, kan det svække både knogler og muskler. Det er nemlig D-vitamin, der sørger for, at der kan optages tilstrækkeligt med calcium i kroppen. Og for børn er D-vitamin helt afgørende for at kunne opbygge knogler.

Den største kilde til vitaminet er solen, men i vinterhalvåret i Danmark står solen for lavt til, at vi kan danne D-vitamin.



I 2018 viste en undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, at knap hver femte dansker, der ikke tager vitamintilskud, har D-vitaminmangel om foråret. Derfor opdaterede Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen sidste år de officielle anbefalinger, så det nu anbefales, at alle voksne og børn over fire år at tage tilskud af D-vitamin i vinterhalvåret fra oktober til april.



Derudover anbefales forældre at give deres små børn D-vitamindråber hele året, indtil barnet fylder fire år.

Hvis barnet hver dag får en børnevitaminpille, behøver barnet dog ikke et ekstra tilskud af D-vitamin.